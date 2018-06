Mundial 2018. Bartosz Białkowski dziękuje kibicom Ipswich

Bartosz Białkowski podziękował kibicom Ipswich Town, którego jest zawodnikiem, za wsparcie podczas zbliżających się mistrzostw świata. Bramkarz trzynastego zespołu Championship znalazł się w kadrze Adama Nawałki na mundial obok Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Nigeria 0-1. Bartosz Białkowski: Dreszczyk emocji. Wideo TV Interia

- Otrzymałem wiele wiadomości, przede wszystkim na Twitterze, od ludzi, którzy mi gratulowali. Fani Ipswich są niesamowici. Powiedzieli, że będą oglądać mecze reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. To całkiem fajne uczucie. Mam z nimi bardzo dobrą relację i mogę szczerze powiedzieć, że oni zawsze stoją po mojej stronie. Jestem im za to naprawdę wdzięczny – powiedział Białkowski, który jest jednym z najlepszych bramkarzy zaplecza Premier League.

Reklama

30-letni zawodnik jest wychowankiem Olimpii Elbląg. Seniorską karierę rozpoczął natomiast w Górniku Zabrze, w barwach którego rozegrał siedem oficjalnych spotkań.



Po krótkiej przygodzie w ojczyźnie wyjechał na testy do szkockiego Heart of Midlothian, po czym w styczniu 2006 r. podpisał kontrakt z Southampton. Po kolejnych wypożyczeniach w 2012 r. trafił do Notts County, skąd w po dwóch latach przeniósł się na Portman Road.

Mówiło się już w przerwie zimowej, że Polak trafi do Premier League, ale ostatecznie dograł sezon w ekipie z Ipswich. Przez ostatni rok spędził na boisku 4140 minut w 46 spotkaniach Championship i FA Cup.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka ogłasza 23-osobową kadrę na MŚ. Wideo INTERIA.TV