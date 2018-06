Mundial 2018. Bednarek głównym kandydatem na zastępcę Glika?

Dla Jana Bednarka mecz przeciwko Chile (2-2) był dopiero drugim występem w narodowych barwach, ale wobec możliwej absencji kontuzjowanego Kamila Glika, piłkarz Southampton może stać się filarem defensywy na rosyjskim mundialu.

22-letni zawodnik przez większość sezonu był rezerwowym w Southampton, często nie mieścił się w kadrze meczowej. Reprezentacja, w której zaliczył kilka minut w meczu z Kazachstanem, mocno się oddalała, co za tym idzie, także wyjazd na mistrzostwa świata.

Akcje byłego piłkarza Lecha Poznań wzrosły, gdy w końcu przebił się do pierwszego składu "Świętych". Zadebiutował w Premier League w meczu z Chelsea i strzelił bramkę. Zagrał potem w kolejnych spotkaniach w wyjściowej jedenastce na tyle dobrze, że przypomniał o sobie selekcjonerowi. Adam Nawałka powołał go do szerokiej, 35-osobowej kadry na mundial, a po każdym jej odchudzaniu, on "przechodził" dalej. Po pechowej kontuzji Glika, stał się nagle jednym z głównych kandydatów do zastąpienia piłkarza AS Monaco na środku defensywy.

On sam spokojne podchodzi do nowej sytuacji. - Czuję się tak naturalnie, po prostu, jako członek kadry, który ciężko pracował na to, żeby pojechać na mistrzostwa świata. Bo ja o mundialu nie zacząłem myśleć 12 czy 14 kwietnia, tylko od początku sezonu – mówił po spotkaniu z Chile.

Bednarek przyznał, że nie czuł specjalnej presji wychodząc na boisko. Nie bał się też ustawiać i pokrzykiwać na bardziej doświadczonych kolegów z zespołu.

- Chyba tego się wymaga od środkowych obrońców, żeby kierowali drużyną, podpowiadali. Ja staram się to robić, bo trener też od tego ode mnie wymaga – tłumaczył.

Jego występ w piątkowym sparingu z Latynosami został oceniony pozytywnie, choć ponosi współodpowiedzialność za utratę pierwszego gola.

- Widać było trochę nerwów w pierwszej połowie, ale w drugiej, gdy przeszliśmy na trójkę w linii defensywnej, grał już lepiej. To była też dla niego nowa pozycja, bowiem w klubie gra takiego półprawego obrońcę – ocenił Nawałka.

Koledzy Bednarka też ciepło wypowiadali się o jego grze.

- Myślę, że był pewnym punktem w obronie. W ofensywie też miał spokój, wiedział jak i gdzie ma zagrać. Janek zaliczył dobre spotkanie, jestem pozytywnie zaskoczony, jak ten chłopak wszedł do tej defensywy" – kompletował Bednarka kapitan reprezentacji Robert Lewandowski.

- Nie widać było po nim stresu, nerwów, był pewny i zdecydowany w swoich interwencjach. Dobrze też rozgrywał piłkę, co jest dodatkowym atutem. On ma predyspozycję, żeby być liderem tej obrony – mówił z kolei bramkarz Łukasz Fabiański.

Dla Bednarka spotkanie z Chile miało też wymiar sentymentalny, bowiem po roku wrócił na stadion, na którym dorastał jako piłkarz.

- Super było wrócić na Bułgarską, do domu, gdzie jest mój klub i moi kibice. Po meczu mam trochę niedosyt. Prowadziliśmy 2-0, a tylko zremisowaliśmy. Z drugiej strony trzeba szukać pozytywów, bo na pewno brakowało nam świeżości. W drugiej połowie widać było zmęczenie, nogi już tak nie niosły. Na pewno perfekcyjnie będziemy przygotowani na mecz z Senegalem – podsumował Bednarek.