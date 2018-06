Mundial 2018. Bednarek i Góralski zadowoleni po sparingu z użyciem VAR-u

Jan Bednarek i Jacek Góralski docenili zastosowanie systemu VAR w niedzielnym sparingu wewnętrznym piłkarskiej reprezentacji Polski przygotowującej się w Arłamowie do mundialu w Rosji. Obaj wcześniej nie byli zaznajomieni z tą technologią.

- Na pewno przydało się zastosowanie VAR-u. To bardzo korzystne, że teraz znamy te niuanse. Przecież nie w każdej lidze ten system jest stosowany, a teraz każdy z nas wie, jak się zachować – powiedział Bednarek.

W niedzielnym sparingu wewnętrznym jedna z drużyn wygrała 1-0 po golu z rzutu karnego Grzegorza Krychowiaka.

- W tym sparingu mieliśmy dwie kontrowersyjne sytuacje. Jeden rzut karny został anulowany, a druga "jedenastka+" była ewidentna. W obu sytuacjach użyty był VAR. Kiedy grałem w Polsce, nie korzystano jeszcze z tego systemu. W Bułgarii natomiast nie jest wprowadzony" – przyznał Góralski, występujący na co dzień w Łudogorcu Razgrad.

Pomocnik mistrza Bułgarii na wcześniejszym zgrupowaniu w Juracie doznał urazu barku.

- Praktycznie nie ma po nim śladu. Miałem dzień przerwy, kiedy przechodziłem rehabilitację. Teraz dwa, trzy razy w tygodniu trenuję na siłowni i wykonuję ćwiczenia korekcyjne. Nie odczuwam bólu – podkreślił Góralski.

Bednarek trafił do kadry rzutem na taśmę. Od września 2017 nie był bowiem powoływany do reprezentacji.

- Pracowałem na to cały rok. Nie leżałem przez ten czas, kiedy nie byłem powoływany. Wiedziałem, że aby myśleć o reprezentacji, muszę grać w klubie. Nigdy nie czułem się pewniakiem, bo wiem, że na każdym treningu trzeba udowadniać swoją wartość. W tym tkwi siła tej reprezentacji, że jest rywalizacja, ale zdrowa. Nikt nie podstawia koledze nogi, ale każdy walczy – podkreślił Bednarek.

W poniedziałek zostanie oficjalnie ogłoszona 23-osobowa kadra na MŚ. To oznacza, że dziewięciu piłkarzy trenujących w Arłamowie zostanie odrzuconych przed wylotem do Rosji.

- Wydaje mi się, że u każdego jest odrobina stresu, również u mnie. Jeżeli jednak zawodnik trenuje na sto procent, to nie ma powodów, aby się czegoś obawiać. Po prostu może być za słaby i trener go nie weźmie. Będąc w Anglii nauczyłem się, by nie patrzeć zbyt daleko do przodu. Najważniejsza dla mnie była ostatnia gra. Jeżeli polecę do Rosji, to będę się zastanawiał, co jest moim następnym celem – przyznał Bednarek.

Przed mundialem "Biało-Czerwonych" czekają jeszcze dwa mecze kontrolne - 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).