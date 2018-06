Mundial 2018. Bogdan Zając: Kamil Glik jest gotowy, żeby jechać do Moskwy

- Kamil Glik intensywnie pracuje. Jest gotowy, żeby jechać do Moskwy i sprawa jest otwarta - poinformował Bogdan Zając asystent selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki. W poniedziałek "Biało-Czerwoni" lecą do stolicy Rosji, gdzie dzień później zagrają swój pierwszy mecz w MŚ 2018 z Senegalem. Rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski zaprzeczył medialnym doniesieniom, że urazu nabawił się Arkadiusz Milik.

Niedzielną konferencję prasową rozpoczął rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski, który oświadczył, że wbrew temu co donosiły media Arkadiusz Milik jest cały i zdrowy. - Nic poważnego sobie nie zrobił. Poślizgnął się w delfinarium, ale jest zdrowy i gotowy do treningu - stwierdził Kwiatkowski.



Już we wtorek Polacy rozegrają swój pierwszy mecz na mundialu w Rosji. W Moskwie podopieczni Adama Nawałki zmierzą się z Senegalem. Jak sztab szkoleniowy radzi sobie, żeby ściągnąć presję z zawodników?



- Większą presję wywieracie wy dziennikarze niż sami zawodnicy. Ogromną rolę odgrywa selekcjoner. Odbywają się rozmowy, ale to jest coś normalnego. Wiadomo, że jest większy smaczek, bo to impreza rangi światowej. Presja musi być, bo wytwarza adrenalinę. Każdy ma swój plan, żeby sobie z presją poradzić - podkreślił Bogdan Zając.





Obecni na konferencji Thiago Cionek i Karol Linetty zostali zapytani o to, czy czuja się bliżej wyjściowego składu Orłów.



- Trener potrzebuje każdego. Na pewno czuję się gotowy do gry. Na ile minut trener będzie mnie potrzebował na boisku, to na pewno dam z siebie wszystko - odpowiedział Cionek.



- Rywalizacja jest duża. To tylko świadczy na jakim poziomie jest nasza drużyna. Każdy walczy o miejsce w składzie, ale liczy się dobro drużyny - zaznaczył Linetty.

Wolny czas kadrowicze spędzają na regeneracji, ale też oglądają mecze mistrzostw świata. - Żyjemy atmosferą mundialu. Widać, że nie ma murowanego faworyta. Francja miała ciężki mecz z Australią, Argentyna tylko zremisowała z Islandią. Trzeba być przygotowanym na każde spotkanie i każdego przeciwnika - powiedział Cionek, który został zapytany o reprezentację Brazylii. - Urodziłem się w Brazylii. Mam duży sentyment do tego kraju, ale dla mnie liczy się tylko Polska - podkreślił.



- Mecz Portugalii z Hiszpanią to był wspaniały spektakl. 3-3 i hat-trick Cristiano Ronaldo. Było co oglądać - zachwycał się Linetty.

Zdjęcie Kamil Glik ciężko pracuje, żeby wrócić do formy / Bartłomiej Zborowski / PAP