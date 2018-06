Mundial 2018. Bogdan Zając o poziomie zespołów z Afryki

Namiastkę rywalizacji europejsko-afrykańskiej mieliśmy we wczorajszym spotkaniu Chorwacji z Nigerią, które wygrał zespół z Bałkanów. Asystent Adama Nawałki Bogdan Zając powiedział nam dzisiaj w Soczi o wniosku z tej rywalizacji.

W marcu Polacy ulegli Nigerii 0-1 w towarzyskim spotkaniu, jakie rozegrano we Wrocławiu. Chorwaci znacznie lepiej poradzili sobie z tym rywalem, strzelając mu dwa gole, bez straty choćby jednego.



Trudno przykładać miarę z tego meczu do naszej konfrontacji z Senegalczykami, bo ani my nie mamy w drugiej linii czarodzieja klasy Luki Modricia, ani Nigeryjczycy nie mają takiego asa, jakim jest Sadio Mane z Senegalu.



Asystent Adama Nawałki - Bogdan Zając podczas niedzielnej konferencji w Soczi został poproszony o podzielenie się wnioskami ze starcia Chorwacja - Nigeria.



- Przekonaliśmy się w meczu z Nigerią, że czołowe drużyny afrykańskie prezentują bardzo wysoki poziom. Nigeria, w spotkaniu z Chorwacją, to potwierdziła. Pomimo jej porażki był to stykowy pojedynek. Kunszt piłkarski zadecydował o wygranej Chorwatów, ale myślę, że Nigeria w kolejnych meczach ma szansę powalczyć o wyjście z grupy - uważa Zając.



Dodajmy, że Transfermarkt wartość drużyny Nigerii wycenia na 134,9 mln euro, a Senegal na prawie 300 mln euro. To nie bierze się z sufitu, ale zsumowania wartości poszczególnych zawodników. Szatnia Senegalczyków ma na dzisiaj wyższy potencjał niż ta Nigerii.



Zdjęcie Luka Modrić i jego Chorwacja pokonali Nigerię Victora Mosesa 2-0. /AFP





Z Soczi Michał Białoński i Remigiusz Półtorak

