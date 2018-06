Mundial 2018. Dariusz Dudek: Wierzę w trenera Nawałkę

Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego spotkania "Biało-Czerwonych" na mundialu w Rosji. We wtorek rywalem naszej kadry będzie reprezentacja Senegalu. - Liczę na żelazną konsekwencję w taktyce, w doborze ludzi - mówi przed meczem Dariusz Dudek, trener beniaminka Ekstraklasy Zagłębia Sosnowiec.

Młody szkoleniowiec właśnie co osiągnął z jedenastką z Sosnowca sensacyjny awans. Sensacyjny, bo kiedy obejmował zespół w połowie sierpnia zeszłego roku Zagłębie było z trzema punktami na koncie na dole ligowej tabeli. Potem przyszła seria kolejnych wygranych, która zaowocowała awansem do grona najlepszych. Już za kilka tygodni prowadzone przez młodszego z braci Dudków Zagłębie, zagra w Ekstraklasie.



Dariusza Dudka pytamy przed meczem z Senegalem, jak widzi to spotkanie? - Czeka nas bardzo trudny pojedynek. Wiadomo, na każdym turnieju spotkania otwarcia nie są łatwe i z kim byśmy nie grali, a teraz przyjdzie nam się zmierzyć z Senegalem, należy spodziewać się emocji. Ja jednak wierzę w trenera Nawałkę, bo widać, że bardzo mocno panuje nad tym wszystkim. Liczę też na żelazną konsekwencję w taktyce, w doborze ludzi. To nam powinno pomóc - podkreśla trener Zagłębia.



Ewentualne trzy zdobyte punkty bardzo pomogłyby "Biało-Czerwonym" w wywalczeniu awansu z grupy H, co jest planem minimum naszej reprezentacji. Na razie jedenastki z Afryki nie radzą sobie na mundialu w Rosji za dobrze, Egipt przegrał z Urugwajem w końcówce 0-1, a Maroko z Iranem w takim samym stosunku. Poległa też Nigeria, która przegrała wczoraj 0-2 z Chorwacją. Jutro Tunezja mierzy się z Anglią, a ostatnia z kwintetu afrykańskich reprezentacji czyli Senegal, mierzy się w Moskwie z naszymi.



Co do trenera Dudka i Zagłębia, to przygotowania do nowego sezonu rozpoczynają w Sosnowcu 20 czerwca. Zaraz potem badania na katowickim AWF, a także wyjazd na kilkudniowy obóz do Wodzisławia Śląskiego. Wszystko p to, żeby jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu. Pierwszym rywalem Zagłębia w lidze będzie 23 lipca Piast Gliwice.



Michał Zichlarz, Sosnowiec

