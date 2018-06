Mundial 2018. Jacek Góralski: Chciałbym zagrać w tym turnieju

- Jestem bardzo szczęśliwy, że znalazłem się w 23-osobowej kadrze. Bardzo ciężko trenuję, daję z siebie jak najwięcej, ale decyzja leży w gestii trenera - powiedział podczas konferencji prasowej Jacek Góralski, defensywny pomocnik reprezentacji Polski, który ma szansę zagrać już nawet w pierwszym meczu Orłów na MŚ z Senegalem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka kontra", odcinek ósmy. Wideo INTERIA.TV

W meczach eliminacyjnych do mundialu "Góral" nie zagrał ani minuty, ale szybko odnalazł się w reprezentacji i jest gotowy do gry z Senegalem, razem z Grzegorzem Krychowiakiem.

Reklama

Piłkarz Łudogorca Razgrad nie miał jeszcze okazji, by "powąchać" tak wielką atmosferę święta futbolu, ale raczej sprawia wrażenie kogoś, kto nie odczuwa wielkiej tremy. - Dla mnie to bardzo wielka impreza i, jak każdy zawodnik, chciałbym w tym turnieju zagrać. Jak otrzymam szansę, to na pewno będę chciał się trenerowi odwdzięczyć - zapowiedział Góralski.

Pierwszy rywal Orłów, czyli reprezentacja Senegalu, gra fizyczny futbol i słynie z twardej walki na łokcie. Góralski przyznaje, że reprezentację Polski 19 czerwca w Moskwie czeka ciężki mecz.

- Na pewno rywale będą grali bardzo fizycznie, ale mają też paru bardzo groźnych zawodników, więc nastawiamy się na dużą walkę - podsumował defensywny pomocnik, z racji stylu gry nazywany nowym "żołnierzem Nawałki".

AG