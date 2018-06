Mundial 2018. Jakim składem na Senegal? Rozbieżności w mediach

Polskie media przedstawiają przewidywaną wyjściową jedenastkę Polaków na mecz z Senegalem. Największa rozbieżność dotyczy obsady środka obrony, bo nikt nie wierzy w grę Kamila Glika od pierwszej minuty w pierwszym spotkaniu "Biało-Czerwonych" w grupie H. Większe szanse daje się na grę Jacka Góralskiego, a nie Arkadiusza Milika.

Polskie media bawią się w przewidywanie składu na mecz z Senegalem. Sprawdziliśmy, jakie ustawienie typują największe serwisy sportowe w kraju.

Serwisy "WP Sportowe Fakty" oraz Sport.pl przekonują, że to nie Jan Bednarek zajmie miejsce zwolnione na środku obrony przez kontuzjowanego Kamila Glika. Parę stoperów z Michałem Pazdanem będzie tworzyć Thiago Cionek, występujący na co dzień we włoskim SPAL. Tylko "Przegląd Sportowy" ustawił na środku obrony gracza Southampton.

Kolejna obsada, o jakiej sporo się w mediach mówiło, dotyczy drugiego pomocnika przy Grzegorzu Krychowiaku. Ma nim być raczej Jacek Góralski, a nie Karol Linetty. Eksperci przekonywali w tygodniu, że zawodnik Łudogorca Razgrad jest silny, lepiej może wypaść w starciu z dobrze zbudowanymi Senegalczykami i prawdopodobnie tym kluczem kierował się selekcjoner Adam Nawałka stawiając na Góralskiego. Linettego wskazał, spośród omawianych serwisów, tylko "Super Express".

Góralski znalazł się w wyjściowym składzie Sport.pl, "Przeglądu Sportowego", ale "WP Sportowe Fakty" typuje od początku grę raczej Arkadiusza Milika, choć przy nazwisku zawodnika Napoli asekuracyjnie w nawias wzięto właśnie Góralskiego.

Poza tym we wszystkich omawianych składach większych niespodzianek nie ma. Każdy kibic w kraju wie, że biało-czerwoni mają dwóch równorzędnych bramkarzy, ale zdaniem większości dziennikarzy strzały Senegalczyków będzie powstrzymywać Wojciech Szczęsny, a nie Łukasz Fabiański.

"WP Sportowe Fakty":

Szczęsny - Piszczek, Cionek, Pazdan, Rybus - Błaszczykowski, Krychowiak, Zieliński, Grosicki - Milik (Góralski) - Lewandowski

Sport.pl:

Szczęsny - Piszczek, Cionek, Pazdan, Rybus - Błaszczykowski, Krychowiak, Zieliński, Grosicki, Góralski - Lewandowski

"Przegląd Sportowy":

Szczęsny - Piszczek, Bednarek, Pazdan, Rybus - Błaszczykowski, Krychowiak, Zieliński, Grosicki, Góralski - Lewandowski

"Super Express":

Szczęsny - Piszczek, Pazdan, Bednarek, Rybus - Błaszczykowski, Krychowiak, Linetty, Grosicki, Zieliński - Lewandowski

Nasz typ:

Szczęsny - Piszczek, Cionek, Pazdan, Rybus - Błaszczykowski, Krychowiak, Zieliński, Grosicki, Góralski - Lewandowski

