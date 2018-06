Mundial 2018. Japonia - Polska. Na żywo

Reprezentacja Polski gra z Japonią w upalnym Wołgogradzie w meczu grupy H mundialu w Rosji. To pożegnanie Orłów z mistrzostwami świata. Zapraszamy na tekstową relację minuta po minucie z ostatniego meczu grupowego Polaków!

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Prawdziwe piekło na ziemi - tak skwitować można sytuację w Wołgogradzie, gdzie Polacy grają z Japonią. Tropikalne temperatury sięgające nawet 38 stopni to o tej porze roku normalka dla tego miasta, lecz przybyszom nie jest łatwo o aklimatyzację w tak suchym i gorącym klimacie.

Biada tym, którzy na czas pobytu w Wołgogradzie wynajęli hotel, bądź mieszkanie bez klimatyzacji. Nawet zachód słońca nie przynosi tu ulgi. W noc poprzedzającą mecz było 26 stopni. Czwartek to kontynuacja fali upałów. Kibice szukali cienia, ale i to nie zawsze pomagało. Z naszych informacji wynika, że kilku z udarem słonecznym trafiło do szpitala.

W czasie rozpoczęcia meczu, słońce nadal mocno oświetlało jedną z trybun, a upał był niemiłosierny. Piłkarze nie skarżą się na temperaturę, kwitując sytuację wyświechtanym stwierdzeniem, że "warunki są takie same dla obu drużyn", ale prawda jest taka, że dziś przygotowanie fizyczne i odporność na upały mogą być kluczowymi aspektami, które przeważą o zwycięstwie w tym spotkaniu.

Nie tak wyobrażali sobie mundial w Rosji polscy kibice. "Biało-Czerwoni" zaczęli od porażki z Senegalem i od razu znaleźli się w trudnej sytuacji. Na drugim biegunie znaleźli się skazywani na pożarcie Japończycy, którzy niespodziewanie wygrali w pierwszym meczu z Kolumbią.

Orły Nawałki w drugim spotkaniu dostały lanie 0-3 od Kolumbii i grają już tylko o godne pożegnanie z mundialem.

Japonia z czterema punktami, po remisie z Senegalem, ma wielkie szanse na awans do 1/8 finału.

Z Wołgogradu Michał Białoński, Remigiusz Półtorak i Rafał Walerowski