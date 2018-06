Mundial 2018. Jaroszewski: Sytuacja Kamila Glika jest zła

- W mojej ocenie sytuacja Kamila Glika jest zła, diagnoza jest dokładnie sprecyzowana - powiedział dziś na konferencji prasowej w Arłamowie lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski. Szanse obrońcy Orłów na udział w mundialu są minimalne. W poniedziałek doznał on poważnej kontuzji barku.

Podczas konferencji Jaroszewski powtórzył dziś wprost, że nie ma dobrych wieści w sprawie szans na występ Glika na mistrzostwach świata.

- Rozwinęła się spirala spekulacji w związku z sytuacją Kamila Glika. Postanowiliśmy doprecyzować stanowisko. W mojej ocenie sytuacja Kamila jest zła, diagnoza jest dokładnie sprecyzowana - powiedział lekarz reprezentacji.

- Doszło do całkowitego uszkodzenia struktur w stawie barkowo-obojczykowym. Wiąże się to z koniecznością dłuższego leczenia, prawie na pewno z leczeniem operacyjnym. Minimalny okres powrotu do pełnego treningu w najlepszej wersji to sześć tygodni - wyjaśnił Jaroszewski.

Skoro sytuacja Glika wydaje się przesądzona, po co jego podróż do Francji na badania?

- Ponieważ klub decyduje o losach zawodnika po kontuzji, klub postanowił, że Kamil wróci do Francji na dokładniejsze badania. Dlatego wczoraj opuścił zgrupowanie. Po badaniach u specjalisty, w czwartek będzie tam wydana ostateczna diagnoza. Wstrzymujemy się do czwartku z ostateczną decyzją. Niestety w mojej opinii tak ta sytuacja wygląda - wyjaśnił Jaroszewski.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej pojawiła się informacja, że francuski lekarz Pascal Boileau, który ma postawić ostateczną diagnozę, przebywa na urlopie i dziś nie zajmie się polskim piłkarzem.

- Doktor przebywa na urlopie - potwierdził Jaroszewski. - Konsultacja miała odbyć się dziś. Wieczorem była korekta, dlatego diagnozę wyda w czwartek - powiedział lekarz reprezentacji.

