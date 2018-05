Mundial 2018. Kadrowicze Adama Nawałki już w Arłamowie

Łukasz Skorupski jako pierwszy przyjechał do Arłamowa, gdzie piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed mistrzostwami świata 2018. Po bramkarzu Romy zameldował się Artur Jędrzejczyk z Legii Warszawa.

Zgrupowanie w Arłamowie to ostatni etap krajowych przygotowań do mundialu w Rosji. W poniedziałek w hotelu pojawił się w komplecie sztab szkoleniowy. Piłkarze natomiast mają się stawić do godziny 18. Trochę później, przed 20., przylecą helikopterem Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Wojciech Szczęsny i Łukasz Teodorczyk. Wszyscy zawodnicy mają już być obecni na wieczornej kolacji.

Jako pierwszy tuż po godzinie 14. pojawił się Skorupski. Ponad godzinę po nim bocznym wejściem wjechał Jędrzejczyk. Około 16. pod wejście główne hotelu przyjechały dwa busy. W pierwszym z nich byli Łukasz Fabiański, Karol Linetty, Bartosz Bereszyński i Dawid Kownacki. W drugim natomiast Bartosz Białkowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski i Paweł Dawidowicz.

"Podróż przebiegła bez problemów. Teraz czeka nas ciężka praca" - rzucił do dziennikarzy Fabiański, który z tej grupy najdłużej rozdawał autografy i pozował do wspólnych zdjęć z kibicami. Pozostali w pośpiechu przemykali o hotelowej windy.

Około godziny 17. przed hotelem wylądował natomiast helikopter z Kamilem Grosickim, Sławomirem Peszką, Maciejem Rybusem, Jackiem Góralskim i Thiago Cionkiem. Kilka minut później mniejszym śmigłowcem przylecieli Łukasz Piszczek i Arkadiusz Milik. Z lądowiska zostali przeprowadzeni do pobliskiego budynku, a z niego tunelem do hotelu. W zgrupowaniu weźmie udział 32 zawodników, ale 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.



Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską.



Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Zdjęcie Zdjęcia piłkarzy reprezentacji Polski w hotelu w Arłamowie / Darek Delmanowicz / PAP