Mundial 2018. Kamil Glik pojedzie do Rosji?

​"Stan zdrowia Kamila Glika szybko się poprawia" - sugeruje "L’Equipe". Ten renomowany francuski dziennik sportowy twierdzi, że wbrew wcześniejszym pesymistycznym przepowiedniom polski obrońca "powinien być w stanie zagrać na mundialu, być może już w pierwszym meczu" naszej reprezentacji.

Dziennik podkreśla, że w poniedziałek Glik powinien zostać poddany nowym badaniom w szpitalu w Nicei, ale wszystko wskazuje na to, że jego stan zdrowia poprawia się szybciej, niż można się było tego spodziewać.



"Ćwiczenia rehabilitacyjne polskiego obrońcy z AS Monaco są skuteczne" - tak francuska gazeta komentuje zamieszczony na portalach społecznościowych krótki film, który dowodzi, że jego kontuzjowany bark jest znowu sprawny.



Postęp w leczeniu jest wyraźny. Jeszcze niedawno obrońca reprezentacji Polski miał unieruchomiony bark, a każdy ruch sprawiał mu ból. Później doświadczony defensor mógł delikatnie unieść rękę. Na opublikowanym filmie ruchomość kontuzjowanego barku jest już niemal pełna, a co równie ważne, nie ma grymasu bólu na twarzy Glika.



Ostateczną decyzję mamy poznać w poniedziałek. Wtedy odbędzie się konsultacja z wskazanym przez AS Monaco specjalistą. Profesor Pascal Boileau postawi diagnozę i podejmie decyzję o leczeniu. Od tego zależy, czy Glik pojedzie z kadrą na mundial w Rosji. "Zgodnie z naszym czwartkowym komunikatem czekamy na zaplanowaną na poniedziałek konsultację piłkarza we Francji i na to, co powie Monaco" - powiedział rzecznik prasowy PZPN i reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Glik nabawił się urazu podczas gry w siatkonogę na treningu w Arłamowie. Obrońca AS Monaco tak nieszczęśliwie upadł, że uszkodził sobie bark. Stało się to w dniu, kiedy selekcjoner Orłów Adam Nawałka ogłaszał 23-osobowy skład reprezentacji na mundial. Trener "Biało-Czerwonych" poinformował, że jeśli kontuzja wykluczy doświadczonego defensora z mundialu, to zastąpi go Marcin Kamiński.



Polacy są już na ostatniej prostej przed wyjazdem do Rosji. W niedzielę piłkarze stawili się w Warszawie. W poniedziałek o godz. 17.30 mają zaplanowany trening na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie następnego dnia o godz. 18. podejmą reprezentację Litwy. To będzie ostatni sprawdzian kadry Nawałki przed mundialem w Rosji.



W środę "Biało-Czerwoni" wylecą do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

