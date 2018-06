Mundial 2018. Kamil Glik wciąż rozważa zakończenie reprezentacyjnej kariery

- Muszę porozmawiać o pewnych sprawach - powiedział Kamil Glik, który zastanawia się nad rezygnacją z gry w reprezentacji Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Glik: Pokonanie Japonii marnym pocieszeniem. Wideo INTERIA.TV

Zimą pojawiły się spekulacje, że po mistrzostwach świata 30-letni obrońca zakończy karierę w reprezentacji Polski.



Reklama

- Jeszcze nie podjąłem żadnej decyzji. Na nią trzeba jeszcze poczekać, bo muszę porozmawiać o pewnych sprawach. Nie ma co się śpieszyć - przyznał Glik.



W piątek nasi piłkarze przylecieli z Soczi do Warszawy. Ze stolicy Polski obrońca AS Monaco poleciał śmigłowcem do rodzinnego Jastrzębia-Zdroju.



- Teraz przede wszystkim chcę trochę odpocząć, bo po sezonie ligowym nie miałem ani jednego dnia wolnego. Sezon zakończyłem 19 maja, a na drugi dzień pojawiłem się w Juracie na pierwszym zgrupowaniu. Inni zawodnicy, którzy wcześniej zakończyli sezony, mieli nawet tydzień wolnego - podkreślił.



Podczas ostatniej fazy zgrupowania w Arłamowie doznał kontuzji barku. Jego wyjazd na mundial do Rosji do końca stał pod znakiem zapytania. Walczył z czasem, aby być gotowym do gry. Nie był jednak w stanie wystąpić w meczu z Senegalem (1-2), a w spotkaniu z Kolumbią (0-3) wszedł na boisko dopiero w 80. minucie. W podstawowym składzie wystąpił dopiero przeciwko Japonii (1-0), ale wówczas "Biało-Czerwoni" nie mieli już szans na awans do 1/8 finału mundialu.



- Powrót na boisko to w dużej mierze zasługa mojej żony, która woziła mnie na rehabilitację, kiedy byłem jeszcze na Śląsku. Była ze mną dwa razy w Nicei. Policzyliśmy, że wspólnie przebyliśmy 10 tys. km w ciągu tych kilku dni. Pomimo smutku po mistrzostwach świata, mam za sobą ciekawą historię, którą będę mógł opowiadać dzieciom - przyznał.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018. Glik o walce z kontuzją i powrocie do zdrowia. Wideo INTERIA.TV

Przeciwko Japonii zagrał na środku obrony u boku Jana Bednarka.



- To młody chłopak, który fajnie się rozwija. Na pewno popełni jeszcze wiele błędów w życiu, ale mam nadzieję, że zagra też dużo wspaniałych meczów. Teraz wszystko zależy od niego - zakończył Glik.