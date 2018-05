Mundial 2018. Kamil Grosicki: Z siódmego piętra możemy spaść na parter

Kamil Grosicki ocenił, że na mistrzostwach świata w Rosji mecz z Senegalem będzie najważniejszy dla reprezentacji Polski. - Musimy być czujni, bo z siódmego piętra można spaść od razu na parter – podkreślił piłkarz Hull City.

Na zgrupowaniu w Arłamowie przebywa 32 zawodników. W poniedziałek selekcjoner Adam Nawałka będzie musiał odrzucić dziewięciu.

- Każdy ma świadomość, że trener będzie musiał skreślić kilka nazwisk. To nie oznacza, że dla tych graczy skończy się przygoda w reprezentacji. Od samego początku widać walkę i zaangażowanie, ale to przechodzi w jakość tego zgrupowania. Przeszłość pokazuje, że zdarzają się niespodzianki przy ogłoszeniu kadry. Selekcjoner powtarza, że każdy ma szansę lecieć do Rosji – powiedział Grosicki.



Podkreślił, że doświadczenie zdobyte przed dwoma laty na mistrzostwach Europy we Francji teraz zaprocentuje, ale nie może spowodować zbyt dużej pewności siebie. - Twardo stąpamy po ziemi. Dla nas liczy się każdy trening, sparing, a dopiero potem mundial. Jesteśmy skoncentrowani na przygotowaniach. Na Euro 2016 pokazaliśmy, że potrafimy grać pod presją i skutecznie rywalizować z najlepszymi. Najważniejszy jest pierwszy mecz. Chyba wszyscy zdają sobie sprawę jak mocnym zespołem jest Senegal – ocenił.

Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie). - Od razu po losowaniu powiedziałem, że mamy ciężką grupę, a Senegal będzie naszym najmocniejszym przeciwnikiem. Rywale będą przeważać nad nami jeśli chodzi o siłę fizyczną. Mają w swoich szeregach indywidualności. To my jednak jesteśmy najważniejsi i będziemy musieli zagrać na tyle dobrze, aby zdobyć trzy punkty. Musimy być czujni, bo z siódmego piętra można spaść od razu na parter – zaznaczył Grosicki.

Na zapleczu angielskiej ekstraklasy rozegrał w minionym sezonie w sumie 37 meczów (w tym 22 w podstawowym składzie) i strzelił dziewięć goli. - W tym sezonie zagrałem najwięcej meczów w karierze. Wobec mnie są duże wymagania. Wolę być efektywny przez 60 minut, niż być statystą przez 90. Mam wielką ambicję do gry w barwach narodowych, ale to trener decyduje o wymiarze. Zawsze chcę grać jak najwięcej – podkreślił skrzydłowy Hull City.

Dwa lata temu w sparingu Litwą poprzedzającym Euro 2016 doznał kontuzji, przez którą nie znalazł się w podstawowym składzie na mecz z Irlandią Północną w pierwszym spotkaniu mistrzostw Europy we Francji. - W spotkaniu z Litwą poprosiłem trenera o dłuższe pozostanie na boisku i to się zemściło. W ciągu tygodnia fizykoterapeuci doprowadzili mnie do stanu, że mogłem zagrać przez 10 minut z Irlandią Płn. Jestem zawsze gotowy do gry, ale trener powiedział, że taka sytuacja już się nie powtórzy – podkreślił Grosicki.

Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi. Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską.