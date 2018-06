Mundial 2018. Kolumbijscy kibice: Z grupy H wyjdziemy my i Polska

Kibice reprezentacji Kolumbii, którzy goszczą w Moskwie przy okazji otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, nie mają wątpliwości, kto awansuje z grupy H do 1/8 finału. - My i Polska – twierdzą. Do Rosji przybyli m.in. z Medellin i Manizales.

Spora grupa Kolumbijczyków, choć dla nich mistrzostwa rozpoczną się dopiero 19 czerwca od meczu z Japonią w Sarańsku, na razie przebywa w Moskwie. Część przybyła na stadion Łużniki już w czwartkowe południe, aby być świadkami ceremonii otwarcia i meczu Rosja – Arabia Saudyjska. Niektórzy nie mają biletów, ale przynajmniej chcą pod stadionem poczuć atmosferę piłkarskiego święta. No i przy okazji pokazać się światu, bo rzeczywiście – ubrani w narodowe barwy oraz wymyślne stroje i nakrycia głowy – są widoczni już z daleka.

- Ja przybyłem z Medellin, a moi koledzy z Manizales, miasta słynącego ze wspaniałej kawy – powiedział młody mężczyzna w koszulce reprezentacji Kolumbii, przy okazji robiąc za tłumacza dla swoich kolegów.

Są weseli, otwarci, na dodatek z dużym poczuciem humoru. Jeden z nich, zapytany o Roberta Lewandowskiego, wymownie pokazał kilka razy kciuk skierowany w dół.

- Oczywiście żartuję. Wiem, ile potrafi Lewandowski – dodał po chwili z uśmiechem.

A drugi, zupełnie na poważnie, ocenił szanse obu drużyn w fazie grupowej.

- Szkoda nam kontuzji Franka Fabry, bo to ważny gracz dla reprezentacji Kolumbii. Ale i tak uważam, że do 1/8 finału awansujemy my i Polska. Znamy wynik waszego meczu z Litwą (4:0 – PAP). Japonia? Nie, nie... Senegal? To już silniejszy rywal, ale i tak uważamy, że najmocniejsze są Kolumbia i Polska. Dla nas i dla reprezentacji waszego kraju mundial potrwa dłużej – stwierdził.

Cała grupa Kolumbijczyków nie miała wątpliwości również co do innej sprawy: - Nasz mecz z Polakami będzie wspaniały. To hit grupy – stwierdzili zgodnie, niemal cmokając z zachwytu.

Spotkanie obu reprezentacji odbędzie się w Kazaniu 24 czerwca, w drugiej kolejce grupy H. "Biało-Czerwoni" pięć dni wcześniej zmierzą się w Moskwie z Senegalem.