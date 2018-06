Mundial 2018. Kownacki wygrał zakład z Lewandowskim

Dawid Kownacki wygrał zakład z Robertem Lewandowskim, ale kapitan reprezentacji Polski się z niego nie wywiązał. - Ja mam satysfakcję, że wygrałem - przyznał "Kownaś".

Środowa konferencja prasowa w Arłamowie rozpoczęła się od pytania o wydarzenie na boisku



- Była taka sytuacja, że zostaliśmy po treningu i każdy z nas miał po pięć piłek na wykończenie. Założyliśmy się o 20 pompek. Udało mi się wygrać tę rywalizację, ale Robert pompek nie wykonał - powiedział Kownacki.

- Ja mam satysfakcję, że wygrałem - dodał napastnik Sampdorii Genua.

Kownacki ma także satysfakcję z innego powodu.



- Znalazłem się w gronie 23 zawodników, którzy jadą do Rosji. Taki był cel. Bardzo z tego powodu się cieszę, ale nie popadam w samozachwyt, Walczę dalej, bo jest robota do wykonania i to ta najważniejsza - stwierdził.

W piątek reprezentacja Polski zagra w Poznaniu towarzyski mecz z Chile, a dużo kadrowiczów jest związanych z tym miastem



- Jest wielu zawodników w tej reprezentacji, którzy kiedyś występowali w Lechu. Będzie to miłe przeżycie i sentymentalny powrót - przyznał Kownacki.

21-letni zawodnik przed rokiem brał udział w zgrupowaniu kadry, ale przed Euro U-21.



- Zdecydowanie inny poziom, inna intensywność zajęć. Nie ma co porównywać. Inny turniej się szykuje - mówił "Kownaś".



Pawo