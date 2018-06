Mundial 2018: Krychowiak: Kolumbia była lepsza, wygrała zasłużenie

​Niewiele do powiedzenia po przegranym meczu z Kolumbią miał Grzegorz Krychowiak. Pomocnik reprezentacji Polski poświęcił dziennikarzom zaledwie półtorej minuty, podczas której odpowiadając na pytania wyłgał się banałami.

Trzeba zacząć od tego, że odpadamy z mundialu, a dzisiaj zagraliście katastrofalny mecz.

Grzegorz Krychowiak: - Ja uważam, że zagraliśmy z zespołem, który był od nas lepszy i uważam, że zasłużenie wygrali.



Dlaczego to nie zadziałało, ten plan, który trener wam przedstawił?



- Ciężko powiedzieć na gorąco, na pewno będziemy analizować spotkanie i wyciągać wnioski. Wszystko robić, żeby było lepiej.



A fizycznie jak wy się czuliście w tym meczu?



- Do pewnego momentu detale zaważyły o tym, że to Kolumbia strzeliła pierwszą bramkę. A w drugiej połowie się bardziej otworzyliśmy, gdzie kompletnie było widać ich przewagę.



No dobrze, ale od trzydziestej minuty zaczęliście być po prostu słabsi fizycznie i zaczęła się rysować przewaga Kolumbijczyków. Ty się z tym zgodzisz? Nie zgodzisz?



- Dobrze zaczęliśmy to spotkanie, bardzo wysoko. Wygrywaliśmy drugie piłki. Z czasem to oni przejęli inicjatywę. To nie zmusza do tego, żebyśmy stracili bramkę. Mogliśmy się bronić, jednak nie wyszło.



Dlaczego tak słabo wyglądaliście w ofensywie? Właściwie nie mieliście żadnych argumentów...



- Tak jak wcześniej powiedziałem, ciężko powiedzieć. Będziemy analizować to spotkanie i wyciągać wnioski, bo bardzo ciężko tak na gorąco. Dziękuję.

Z Kazania Rafał Walerowski, Michał Białoński Remigiusz Półtorak

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak i Adam Nawałka podczas meczu z Kolumbią. / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

