Mundial 2018. Lekarz Jaroszewski o kontuzji Glika

- Na dzisiaj nie podejmę się wyrokowania czy Kamil Glik ma szansę występu na MŚ w Rosji. Za dwa-trzy dni, po badaniach w Nicei, na które wyraził zgodę jego klub AS Monaco, będziemy mieli pełną wiedzę - powiedział w rozmowie z eurosport.interia.pl lekarz kadry Jacek Jaroszewski, dodając że to spory uraz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jaroszewski o kontuzji Glika. Wideo INTERIA.TV

- Dzisiaj wiemy tyle, że doszło do uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego. Jest to spory uraz. Taką wiedzę daje dzisiejsza diagnostyka oparta na zdjęciu rentgenowskim, moje badanie, jakiego dokonałem w szpitalu w Ustrzykach Dolnych. Natomiast dodatkowe badania diagnostyczne wykonane we Francji dadzą nam większą wiedzę - dodał lekarz piłkarskiej reprezentacji Polski.

Reklama

Gdyby chodziło o zwykłego człowieka, który nie jest sportowcem wyczynowym, prześwietlenie byłoby wystarczającym badaniem do postawienia ostatecznego wyroku.



- W naszej sytuacji, przed MŚ, trzeba zrobić pełniejszą diagnostykę, żeby wykorzystać wszystkie możliwości i próby wyleczenia Kamila - dodał Jaroszewski.



Sytuacja jest krytyczna - bark dla każdego piłkarza, a zwłaszcza dla grającego twardo ciałem obrońcy jest kluczową częścią ciała. Gdy podobnego urazu, w finale Ligi Mistrzów doznał Mohamed Salah, Jacek Jaroszewski ocenił, że jeśli doszło do naderwania, a nie zerwania struktury więzozrostu, to w trzy-cztery tygodnie zawodnik jest w stanie wrócić do pełnych obciążeń treningowych. Salah znalazł się w kadrze Egiptu na mundial. Glik ma znacznie mniej czasu od niego.



- W wypadku Kamila mówimy przynajmniej o znacznym naderwaniu, jak poważnym, to się okaże po badaniu rezonansem magnetycznym. Dlatego na razie wolę się nie wypowiadać szerzej. Zaczekajmy - apeluje Jaroszewski.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka ogłasza 23-osobową kadrę na MŚ. Wideo INTERIA.TV

Z Arłamowa Michał Białoński i Remigiusz Półtorak