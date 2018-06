Mundial 2018. Lewandowski: Zobaczycie w mojej grze lekkość i świeżość

Robert Lewandowski wiąże duże nadzieje z występem reprezentacji Polski na MŚ w Rosji. Spodziewa się też swojej dobrej gry. Kapitan Orłów, w rozmowie z nami, zdradził też o ... fryzjerskiej wpadce podczas Euro 2016 we Francji.

- Mam nadzieję, że lekkość i świeżość w mojej grze będą widoczne, bo w minionym sezonie rozegrałem dużo mniej meczów, więc i zmęczenie jest mniejsze - powiedział nam "Lewy".

Kapitan reprezentacji Polski dołączył do niej we wtorek, do Arłamowa. Z obozu w Juracie był zwolniony, podobnie jak Łukasz Piszczek, który niedawno został ojcem.,

Zapytaliśmy napastnika Bayernu co myśli o przypadkach, w których trenerzy, tuż po meczu każą myć zęby zawodnikom, żeby ci nie zakwaszali organizmu.

- Myjemy zęby, ale żeby od razu po meczu? O tym nie słyszałem. Fajna ciekawostka - odparł Robert. - Jako mężczyzna lubię czuć się komfortowo i wygodnie. Stan uzębienia jest bardzo ważny dla piłkarza. Czasem niewyleczony ząb powoduje, że regeneracja po wysiłku się wydłuża.

Na Euro 2016 "Lewy" zaufał francuskiemu fryzjerowi i pożałował. Teraz, podczas mundialu w Rosji nie zamierza powtórzyć tego błędu

- We Francji chciałem z fryzjerem porozmawiać po angielsku albo niemiecku, ale dla niego jedynym językiem, jaki rozumiał był francuski, więc ciężko było się dogadać. Przez to z fryzury nie byłem zadowolony. Teraz pomysł z fryzjerem na MŚ w Rosji będzie inny. Nie ma co oszukiwać, że czasami po polsku nie jest łatwo wytłumaczyć o jaki fryz chodzi, a co dopiero w innym języku, którego się nie zna - uśmiecha się Robert Lewandowski.

Łukasz Piątek