Mundial 2018. Łukasz Fabiański: Nowy klub to dla mnie świetne wyzwanie

33-letni bramkarz po czterech sezonach odchodzi ze Swansea City. Nowym klubem Łukasza Fabiańskiego będzie londyński West Ham. - To był dla mnie wspaniały czas. Uwierzyłem, że mogę bronić na poziomie Premier League – powiedział reprezentant Polski.

W 2014 roku Fabiański trafił do walijskiego Swansea z Arsenalu. W nowym zespole od razu stał się gwiazdą. W ostatnim sezonie jego drużyna nie dała jednak rady utrzymać się w Premier League. Teraz czas na zmiany.

- Ostatnie cztery lata dla mnie były znakomite pod względem osobistym i sportowym. Swansea City to klub, który dał mi szansę, aby udowodnił, że jestem bramkarzem na poziomie Premier League. Byłem drugim golkiperem w Arsenalu i kwestionowano, czy jestem wystarczająco dobry. W Swansea zaufano i postawiono na mnie. Mogłem grać na najwyższym poziomie. Będę za to zawsze wdzięczny – powiedział Fabiański.



- Szkoda, że nie udało nam się zostać w Premier League. Wszyscy w całym mieście bardzo nam pomagali i trudno było zaakceptować to, co stało się po ostatnim meczu ze Stoke - dodał.

Drużyna spadła z Premier League, ale Fabiański został wybrany przez kibiców na najlepszego zawodnika sezonu.

- Mój pierwszy pełny sezon w klubie to było coś wspaniałego. To był także premierowy rok pracy menedżera Garry’ego Monka. Było kilka zmian w składzie i zakończyliśmy rozgrywki na ósmym miejscu. Nigdy w historii nie zdobyliśmy tylu punktów w jednym sezonie (56). Ten sukces pozwolił mi jeszcze bardziej uwierzyć w siebie. Byłem pewny, że mogę grać na tym poziomie – dodawał.

Teraz Polak wraca do Londynu. Będzie reprezentował West Ham United, gdzie szkoleniowcem jest były opiekun m.in. Manchesteru City Manuel Pellegrini.

- Zawsze pojawiają się znaki zapytania, gdy zawodnik decyduje się na zmianę klubu, ale myślę, że to dla mnie dobry ruch. West Ham jest wielkim klubem, który ma ekscytujące ambicje. To dla mnie nowe wyzwanie – stwierdził Fabiański, który miał kontrakt ważny do końca czerwca 2019 roku.

Kwota transferu nie została ujawniona.

Warto dodać, że od momentu przyjścia do Swansea, Polak obronił w Premier League aż 506 strzałów. Najwięcej ze wszystkich bramkarzy.