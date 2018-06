Mundial 2018. "Mane to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie"

Trener Senegalu Aliou Cisse nie ma żadnych wątpliwości. – Sadio Mane jest nie tylko gwiazdą naszej drużyny, ale i jednym z najlepszych piłkarzy świata – powiedział opiekun drużyny z Afryki, która występy na mundialu zacznie od meczu z Polską (wtorek, godz. 17).

Trener jest przekonany, że Mane we wtorek może być kluczowym piłkarzem. – On na boisku robi różnicę. Oby we wtorek rywale się o tym przekonali – przyznał Aliou Cisse.

- Sadio to nie tylko gwiazda naszej drużyny, ale również jeden z najlepszych piłkarzy świata. Gra na co dzień w Liverpoolu i co tydzień pokazuje swoją ogromną wartość w Premier League. Jest unikalny, bo nie można nigdy przewidzieć co zrobi. To czyni go wielkim – dodał opiekun Senegalu.

Mane trafił na Anfield dwa lata temu. Przyszedł z Southampton za 34 mln funtów. W trakcie dwóch sezonów strzelił 33 gole. Początek ostatniej kampanii miał średni. Mało grał, a na dodatek nękały go urazy, ale w końcówce prezentował się znakomicie.

- Jest w super formie na mundial. Nie mogę go porównać z żadnym innym zawodnikiem w kadrze. Po prostu odstaje od innych. Czas, żeby pokazał się na mundialu – podsumował trener.

Początek meczu Polaków z Senegalem we wtorek o godz. 17. Wcześniej w grupie H Kolumbijczycy grają z Japonią.