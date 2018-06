Mundial 2018. Odnowa biologiczna i popołudniowy trening "Biało-Czerwonych"

Piłkarze reprezentacji Polski we wtorek przed południem przejdą odnowę biologiczną, a po obiedzie będą trenowali w swoim ośrodku w Soczi Sputnik-Sport. W środę polecą do Wołgogradu, gdzie dzień później zagrają z Japonią swój ostatni mecz na mundialu w Rosji.

Po niedzielnej porażce z Kolumbią 0-3 w Kazaniu "Biało-Czerwoni" nie mają już szans na awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Wcześniej ulegli bowiem w Moskwie Senegalowi 1-2. Czwartkowy mecz z Japonią w Wołgogradzie będzie dla polskich piłkarzy bez stawki.

W poniedziałek wieczorem odbył się trening wyrównawczy. Wzięli w nim udział zawodnicy, którzy nie grali bądź wystąpili w krótkim wymiarze czasowym w niedzielnym spotkaniu. W trakcie zajęć z selekcjonerem Adamem Nawałką długo rozmawiał Kamil Glik, który w meczu z Kolumbią wszedł na boisko w 80. minucie.

"Na pewno inaczej sobie wyobrażałem mój udział na mundialu. Natomiast nic to dla mnie nie zmieni, że wszedłem na końcówkę tego spotkania. Walczyłem z kontuzją barku, aby polecieć do Rosji i udało mi się to. Jednak mundial szybko się dla nas skończył. Od tygodnia normalnie trenuję z drużyną i jestem do dyspozycji trenera. Jeżeli mogłem wejść na końcówkę, to mogę również zagrać od początku" - mówił po meczu z Kolumbią Glik.

Właśnie obrońca AS Monaco oraz bramkarz Łukasz Fabiański i szef banku informacji Hubert Małowiejski wezmą udział w konferencji prasowej, która zaplanowana jest na godz. 16.30 polskiego czasu. Po niej odbędzie się trening.

Do Wołgogradu "Biało-Czerwoni" wylecą w środę o godz. 11.40. Tam o godz. 18 odbędzie się konferencja prasowa, a pół godziny później trening. Dzień później reprezentacja Polski zagra z Japonią w trzecim i ostatnim meczu w grupie H.

W piątek o 11.40 piłkarze wylecą z Soczi do Warszawy, gdzie spodziewani są o godz. 15.05.

