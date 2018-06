Mundial 2018. Polacy: marzenie, które stało się koszmarem

Cały kraj żył marzeniem o pierwszym udanym mundialu Polaków w XXI wieku. Drużyna Adama Nawałki te marzenia jednak przegrała, nie mogła pożegnać się z mistrzostwami świata w bardziej kompromitujący sposób. Porażka z Kolumbia 0-3 sprawia, że biało-czerwony sen o wielkości zmienia się w koszmar, z którego niestety nie będziemy mogli się obudzić. Oto analiza Eurosportu niedzielnego meczu w Kazaniu.

Na plus:

To, że wraz z czwartkowym spotkaniem z Japonią polskie cierpienie w Rosji się skończy.

Na minus:

Wszystko. Od braku dokładności, wybiegania, siły fizycznej, pomysłu na grę, a jeżeli ten pomysł już był, to po jego realizatorów. Co się stało z drużyną, która tak dobrze zaprezentowała się na mistrzostwach Europy we Francji? W dwa lata ci przecież nieźli, niektórzy nawet bardzo dobrzy piłkarze zapomnieli, jak się gra w piłkę?

Błędy, błędy, błędy. Na imprezie o takim poziomie, podczas gry z tak klasowym rywalem, przyzwoitej drużynie - a za taką przecież byliśmy uważani - zatrważająca liczba błędów po prostu nie przystoi. Pierwszy gol dla Kolumbii? Kompletny brak zrozumienia polskiej linii defensywnej, całkowite odpuszczenie najwyższego (195 cm wzrostu!) na boisku Yerry'ego Miny i niepewne, spóźnione wyjście Wojciecha Szczęsnego. Piłkarski elementarz. Drugi gol Kolumbii? Grzegorz Krychowiak odpuszcza krycie Radamela Falcao i pozwala na to, aby światowej klasy napastnik doszedł do stuprocentowej sytuacji. Piłkarski elementarz. Gol trzeci? Fatalna strata pod kolumbijskim polem karnym. Należy atakować rywala przy niekorzystnym wyniku, lecz w trudnej sytuacji nie można pozwalać sobie na taką niedokładność, jaka przydarzyła się Łukaszowi Piszczkowi. Obrońca Borussii Dortmund dostał wrzut z autu od Piotra Zielińskiego, chciał do kolegi odegrać, lecz oddał piłkę Jamesowi Rodriguezowi, a ten już wykonał resztę pracy. Czyli znowu - piłkarski elementarz. Szkoda, że Polacy zapomnieli spakować go do walizek, które zabrali ze sobą do Rosji.

Przełomowy moment

Choć Polacy zagrali kolejny fatalny mecz, to i tak udało się w trakcie tych koszmarnych 90 minut znaleźć chwilę, która mogła odmienić nie tylko losy spotkania, ale też całej drużyny na mistrzostwach świata. W 58. minucie, jeszcze przy stanie 0-1, Grzegorz Krychowiak obsłużył Roberta Lewandowskiego znakomitym długim podaniem, kapitan kadry przyjął piłkę lewą stopą i stanął sam na sam z Davidem Ospiną. Uderzył z całych sił, lecz wprost w kolumbijskiego bramkarza. Szkoda. Wielka szkoda. "Biało-c\Czerwoni" mogli wówczas odbić się od dna. Ale nie odbili i z każdą sekundą, każdą kolejną akcją kolejnych 30 minut już gaśli w oczach.

Liczba meczu

1 - jesteśmy pierwszą europejską drużyną, która odpadła z mistrzostw.

Cytat meczu

- No to mamy mundial w 4K - Kazań, Klęska, Kolumbia. Czwarte „K" niech sobie Państwo sami dopowiedzą - w ten sposób komentujący na antenie TVP Jacek Laskowski mecz i cały turniej w wykonaniu Polaków spuentował. Czy trzeba tu coś więcej dodawać?

Nasza opinia

To nie tak miało wyglądać. To nie miała być kolejna znana nam już wszystkim stanowczo zbyt dobrze i stanowczo zbyt oklepana litania "mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor". Miała nie być, lecz jest. I co można teraz zrobić? Z jednej strony nic. Zakopać się pod ziemię, wpaść w wir krytyki i wymyślać coraz to nowsze pomysły na obelgi pod adresem piłkarzy, trenera Nawałki czy prezesa Zbigniewa Bońka. Wydaje się, że można jedynie załamywać ręce. Ale z drugiej strony można też zrobić coś, aby te ręce były pełne roboty.

Nie tylko polska reprezentacja, a cała polska piłka wozi się na plecach Roberta Lewandowskiego. Że talent, pracowitość i osiągnięcia napastnika Bayernu zakrzywiają obraz futbolu nad Wisłą. I faktycznie tak się na plecach woziliśmy, że się na tym potwornie przejechaliśmy. Teraz nadszedł czas zmian. Czas pracy u podstaw. Sędzia Rafał Rostkowski w pomeczowym studiu TVP słusznie zauważył, że nawet jeżeli na mistrzostwa Europy czy mundial w Katarze awansujemy, to istnieje obawa o to, że może tam dojść do powtórki z bardzo wątpliwej rosyjskiej rozrywki. Że stan szkolenia młodzieży w naszym kraju leży i prosi o pomoc. Że świat nam ciągle odjeżdża i gdy Lewandowski w końcu się z reprezentacją pożegna, to znajdziemy się w martwym punkcie. Nie jesteśmy piłkarskim trupem, lecz jeszcze kilka lat i możemy się nim stać. Aby tak nie było, potrzebna jest żmudna praca u podstaw. Nie chcemy znów przeżywać piekła takiego jak podczas tych mistrzostw, ale warto pamiętać, że nawet to piekło nie jest polskiemu futbolowi pisane.