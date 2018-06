Mundial 2018. Polska - Japonia. Błaszczykowski: Musimy pokazać, że jesteśmy drużyną

Mecz z Japonią ma bardzo duże znaczenie pod względem psychologicznym. Musimy pokazać, że jesteśmy drużyną i grupą facetów, która się nie poddaje - mówi Kuba Błaszczykowski. Trzecie i pożegnalne spotkanie na mundialu - w czwartek w Wołgogradzie.

To nie jest lekki moment dla nas wszystkich, przede wszystkim natury psychologicznej - mówi Błaszczykowski, który wyszedł w podstawowej jedenastce w pierwszym spotkaniu z Senegalem, ale musiał szybko zejść z powodu kontuzji łydki. Przeciwko Kolumbii trener Nawałka postawił na Bartosza Bereszyńskiego.



- Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie podołaliśmy zadaniu. Boisko brutalnie zweryfikowało nasze marzenia. Każdy wiele zainwestował, żeby być tutaj, każdy miał znacznie większe oczekiwania, ale takie jest życie - przekonuje były kapitan reprezentacji, który w ostatnich miesiącach przygotowywał się do mundialu indywidualnie. Apeluje też o to, aby nie zapominać tak łatwo o tym, co wydarzyło się, zanim drużyna wywalczyła awans na mistrzostwa świata. - Przez cztery lata doświadczyliśmy wiele pozytywnych chwil. Myślę, że w jutrzejszym meczu to zaprezentujemy - mówi Kuba.

Grzegorz Krychowiak, jeden z liderów tej ekipy, który dotychczas spisuje się bardzo słabo ma przed meczem z Japonią nadzieję, że wreszcie drużyna pokaże jaśniejszą twarz. - W momencie, kiedy ubiera się koszulkę reprezentacyjną, trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. To nie jest mecz sparingowy, to nasze ostatnie spotkanie na tym mundialu! Dlatego chcemy wygrać. Chcemy przysporzyć kibicom trochę radości i dobrze zakończyć ten turniej - mówi zawodnik PSG.

Bartosz Bereszyński, który ma szansę, aby po raz kolejny wyjść w podstawowym składzie, również jest świadomy wagi naszego ostatniego meczu na mistrzostwach świata w Rosji.

- Z Senegalem zabrakło w niektórych momentach komunikacji. Nie graliśmy tak, jak to sobie wcześniej zakładaliśmy. Z Kolumbią graliśmy o wszystko, o szansę na pozostanie w turnieju. ale przegraliśmy zdecydowanie. Kolumbijczycy byli zespołem lepszym. Jesteśmy zawiedzeni, że nie możemy walczyć o kolejną rundę. Teraz jednak liczy tylko walka, żeby wygrać ostatnie spotkanie - mówi Bereszyński.

