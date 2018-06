Mundial 2018. Polska - Kolumbia 0-3. Adam Nawałka: Zawodnicy grali do końca

- Uważam, że nasi zawodnicy grali do samego końca. Nie było dziś odpuszczania, ale graliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem i wynik trzeba przyjąć - mówi po meczu z Kolumbią (0-3) Adam Nawałka. Po tym spotkaniu Polacy stracili szanse na wyjście z grupy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Polska - Kolumbia. Pierwszy gol AFP

Po spotkaniu Adam Nawałka został zapytany o to, dlaczego rywale tak dobrze rozpracowali grę "Biało-Czerwonych"



- To pana opinia, że rywale wszystko o nas wiedzą - odparł selekcjoner reprezentacji - To jest sport, uważam, że nasi zawodnicy grali do samego końca. Nie było dziś odpuszczania, ale graliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem i wynik trzeba przyjąć.

- Moim zdaniem dzisiaj mecz był wyrównany do momentu, w którym padła pierwsza bramka. Straciliśmy gola po rzucie rożnym, zmieniliśmy ustawienie na bardziej ofensywne i nadzialiśmy się na kontry. Taka jest piłka. Jest mi przykro z tego powodu, ale jutro jest następny dzień i musimy umieć z tym żyć - skomentował Nawałka.

- Nie będę publicznie analizował gry zawodników. Wybrałem najlepszy skład, jaki był do dyspozycji. Ważne było, by zawodnicy, którzy wyróżniali się w poprzednich meczach dostali swoją szansę, stąd moja decyzja, by wyszli od początku. Trzeba podejmować odważne decyzje, ale dopiero po meczu wiemy, co one przyniosły - powiedział były znakomity reprezentant Polski.



Trener Polaków analizował przebieg spotkania po straconym golu.



- Staraliśmy się rzucić wszystkie siły, jakie mieliśmy w ofensywie. Po pierwszej bramce staraliśmy się zaatakować napastnika. Rywal miał jednak zawodników tak doświadczonych jak Cuardado i James Rodriguez, którzy wykorzystali to, że się otworzyliśmy. Strzelili dwa gole z kontry i kontrolowali mecz - powiedział selekcjoner.

- Co do Kamila Glika, to zdradzał gotowość gry. Ustaliliśmy przed meczem, że być może dostanie 15-20 minut, bo na 90 minut nie był jeszcze gotowy. Kontuzji dostał Michał Pazdan i musiałem wpuścić na boisko innego obrońcę, więc zdecydowałem się na Kamila - w ten sposób selekcjoner uzasadniał wprowadzenie na boisko Kamila Glika.



- Kolumbia była dziś lepszym zespołem, gratulacje dla nich. Stworzyliśmy w końcówce jeszcze dwie okazje, ale zabrakło skuteczności - zakończył Nawałka.