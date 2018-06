Mundial 2018. Polska - Kolumbia 0-3. Kadra jak dziecko. "Kochasz ją nawet jak popełnia błędy"

Polacy mieszkający w Moskwie, którzy zebrali się w niedzielę wieczorem, by wspólnie oglądać mecz Polska - Kolumbia na stadionie w Kazaniu, nie kryją rozczarowania wynikiem pojedynku, a zwłaszcza tak dotkliwą przegraną polskiej reprezentacji na mundialu.

- Absolutnie nie oczekiwałam porażki, a na pewno nie tak wysokiej. To jest bardzo rozczarowujące, 0-3 to jednak jest dużo... To był drugi mecz, (Polacy) naprawdę mieli szansę wyjść z grupy... – mówi po meczu Iwona, studentka ucząca się obecnie w Moskwie. Jak mówi, jedyne słowo, jakie przychodzi jej do głowy, to "rozczarowanie".

Iwona z grupą znajomych była wśród Polaków, którzy zebrali się na wspólne oglądanie meczu w jednej z moskiewskich restauracji. Większość z nich pracuje w Moskwie lub po prostu mieszka tutaj ze względu na więzy rodzinne. Polska grupa zajęła kilkanaście stolików, wyróżniając się strojami i akcesoriami – np. szalikami i czapkami - w biało-czerwonych barwach.

Kibicować Polsce przyszli także Rosjanie. Inna i jej mąż są z Syberii, jego dalecy przodkowie byli Polakami. Teraz oboje, wraz z dwoma dorosłymi synami, uczą się języka polskiego. Na mecz przyszli wspólnie ze swoim nauczycielem, Piotrem – także po to, by poznać „polską diasporę” w Moskwie.

- Podobało mi się – mówi o meczu Inna. Zapowiada, że oboje z mężem i tak będą kibicować, aż do końca, polskiej reprezentacji, gdy zagra ona 28 czerwca w Wołgogradzie z Japonią. Inna przyznaje, że spodziewała się, że w pojedynku z Kolumbią Polakom uda się strzelić przeciwnikom choćby jedną bramkę. Ale porównuje kibicowanie wybranej drużynie do uczucia, jakie ma się dla dzieci: "nawet jeśli robią błędy, to i tak je kochasz. Będziemy mieć nadzieję, aż do kolejnego zwycięstwa".

Po porażce z Kolumbią 0-3 polscy piłkarze stracili szansę awansu do 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji. Wcześniej przegrali z Senegalem 1-2.