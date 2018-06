Mundial 2018. Polska - Kolumbia 0-3. Zbigniew Boniek: Pewien etap się zakończył

- Pewien etap się zakończył - skomentował szef PZPN Zbigniew Boniek odpadnięcie reprezentacji Polski z mundialu w Rosji. Ekipa Adama Nawałki poniosła drugą porażkę (0-3 z Kolumbią) i straciła szansę na wyjście z grupy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Polska - Kolumbia. Pierwszy gol AFP

Polacy odpadli z mundialu w marnym stylu. Porażka z Kolumbią była dotkliwa, a rywale wygrali w pełni zasłużenie, bo byli zespołem o klasę lepszym od "Biało-Czerwonych".

Reklama

- Nie można mieć pretensji, bo przeciwnicy byli piłkarsko lepsi. Rywale byli szybsi, sprytniejsi, zwinniejsi, lepiej dotykali piłkę. Byli dziś lepsi i po prostu to pokazali - powiedział Boniek na antenie TVP.

- Pewien etap się zakończył. Ta drużyna zrobiła wspaniałe rzeczy przez cztery lata, ale nie potrafiła wydobyć z siebie więcej rezerw. Mówiłem, że jeśli chcemy coś ugrać, to musimy grać lepiej niż na mistrzostwach Europy, a nie zagraliśmy.



- Trzeba się zastanowić, co dalej. Mamy pół roku, żeby przygotować drużynę do eliminacji Euro 2020. Wcześniej jest Liga Narodów, którą traktujemy poważnie, ale będzie to poligon, żeby zbudować nową drużynę - dodał Zbigniew Boniek.

- Po stronie Kolumbii było więcej jakości. Mieli lepszych, szybszych piłkarzy - przyznał szef PZPN.

MZ



Sprawdź sytuację w grupie H mundialu

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Polska - Kolumbia 0-3. Trzeci gol AFP

Zdjęcie Prezes PZPN Zbigniew Boniek / Bartłomiej Zborowski / PAP