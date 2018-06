Mundial 2018. Polska - Kolumbia, pojedynek w każdej formacji

Która drużyna jest silniejsza i ma większe szanse na zwycięstwo w dzisiejszym meczu? Oto porównanie obydwu ekip w poszczególnych formacjach.

Bramkarze

Szczęsny vs. Ospina

To będzie pojedynek z podtekstem, bo obydwaj zawodnicy walczyli kiedyś o miano pierwszeństwa w składzie Arsenalu, gdy kolumbijski bramkarz dołączył do ekipy Kanonierów w 2014 roku. Początkowo to Polak wygrywał rywalizację, ale po wpadkach w jednym z meczów (z Southampton na początku 2015) stracił miejsce i po sezonie został wypożyczony do Romy. Dzisiaj Ospina jest cały czas w Londynie, choć od trzech sezonów zaledwie rezerwowym. W ostatnich rozgrywkach wystąpił więcej razy w europejskich pucharach (10) niż w lidze (5). Mimo wszystko pewny punkt drużyny narodowej. Z kolei Szczęsny został następcą Buffona w Juventusie. Też był na początku rezerwowym, ale sezon powinien zaliczyć do udanych, bo spełnił oczekiwania. Umiejętności ma większe, choć przydarzają mu się niespodziewane kiksy jak w meczu z Senegalem.

Wycena wg Transfermarkt: 20 mln euro - 5 mln euro

Nasza ocena: Lekka przewaga Polski

Środkowi obrońcy

Piszczek - Bednarek - Pazdan vs. Zapata - Murillo Jeśli Kamil Glik nie będzie w pełni dysponowany i rzeczywiście trener Nawałka zdecyduje się na Jana Bednarka oraz ustawienie z trzema obrońcami (wiele na to wskazuje, choć gra czwórką też jest możliwa), polska obrona będzie przez to zdecydowanie mniej doświadczona. W drużynie Kolumbii ważny jest powrót do składu Cristiana Zapaty, zmagającego się dotychczas z kontuzją. 55-krotny reprezentant kraju występuje w Milanie od 2012 roku, ale nie ma tam pewnego miejsca. W ogóle środkowa defensywa naszych rywali podlega ciągłym zmianom. Słabo spisuje się Davinson Sanchez, a Yerri Mina z Barcelony wypadł z gry. Ciągłe roszady i brak zgrania to może być szansa dla polskiej ofensywy.

Wycena wg Transfermarkt: 11 mln euro - 5 mln euro

Nasza ocena: Remis

Wahadłowi/boczni obrońcy

Bereszyński - Rybus vs. Arias - Mojica

Prawy obrońca Santiago Arias, grający na co dzień w PSV Eindhoven, jest od dawna pewnym punktem kolumbijskiej drużyny. Zresztą, trener Pekerman wziął go ze sobą na konferencję przed meczem, więc jego rola w zespole jest znacząca. Po lewej selekcjoner musiał wymienić tuż przed mundialem kontuzjowanego Franka Fabrę. Dlatego na jego miejsce wskoczył Johan Mojica, po dobrym sezonie w Gironie, choć z niewielką liczbą meczów w kadrze. Boki obrony można uznać za silne i dobrze przygotowane, choć Polacy nie wydają się gorsi. Zachowując wszelkie proporcje, na tle innych Maciej Rybus zagrał całkiem przyzwoicie z Senegalem, Bartosz Bereszyński też jest głodny gry, a na treningach zbierał pochlebne recenzje.

Wycena wg Transfermarkt: 15,2 mln euro - 19 mln euro

Nasza ocena: Remis

Pomocnicy

Krychowiak - Góralski - Zieliński - Grosicki vs. Cuadrado - Aguilar - Barrios - Uribe - James

Najbardziej zagęszczona strefa boiska To tutaj rozegra się największa batalia. Kolumbijczycy chcą zmienić niemal wszystko w porównaniu z poprzednim meczem, bo w pierwszym składzie może zostać jedynie Juan Cuadrado. Trener Pekerman chce wzmocnić środek pola (Aguilar - Barrios, Uribe) i dorzucić do tego kreatywność Jamesa. Po naszej stronie wiele będzie zależało od tego, jak poradzi sobie Jacek Góralski w debiucie na wielkiej imprezie i w ogóle w meczu o punkty (nie grał w eliminacjach) oraz czy wreszcie przełamie się Piotr Zieliński i pokaże to, co potrafi najlepszego. Na papierze rywale prezentują się jednak lepiej.

Wycena wg Transfermarkt: 59,5 mln euro - 110,5 mln euro

Nasza ocena: Przewaga Kolumbii

Napastnicy

Lewandowski - Falcao

Obydwaj są napastnikami światowej klasy, z wieloma sukcesami w klubie. Polak zdominował Bundesligę, Kolumbijczyk siał postrach na boiskach Ligue1 i gdyby nie kontuzja, jego indywidualne osiągnięcia w Monaco byłyby jeszcze lepsze (18 goli w 26 meczach). Falcao nie mógł jechać na mundial do Brazylii z powodu poważnego urazu i doskonale zdaje sobie sprawę, że to dla niego ostatnia szansa na zostawienie śladu w reprezentacji na wielkiej imprezie. Lewandowski myśli zapewne tak samo. Obaj mają bardzo duży wpływ na swoją drużynę, choć w kluczowych momentach to nasz zawodnik bardziej podrywał ekipę do walki. Dlatego sportowo i mentalnie niewielka przewaga jest po jego stronie.

Wycena wg Transfermarkt: 90 mln euro - 12 mln euro

Nasza ocena: Przewaga Polski

Z Kazania Remigiusz Półtorak