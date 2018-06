Mundial 2018. Polska prasa przed Senegalem: Wielka szansa i radość z powrotu do elity

Prasa przed pierwszym meczem Polski na mundialu w Rosji pełna jest entuzjazmu z powrotu "Biało-Czerwonych" do światowej elity, na co jak wskazuje "Przegląd Sportowy" czekaliśmy dwanaście lat, ale "Gazeta Wyborcza" zauważa, że w roli faworyta do wyjścia z grupy na mundialu Polacy po raz ostatni przyjechali w latach 80. ubiegłego wieku. Początek meczu w Moskwie z Senegalem o 17.00.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wysłannicy Interii przed meczem Polska - Senegal. Wideo INTERIA.TV

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Senegal!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

"Polski skok na mundial" - "Gazeta Wyborcza" otwiera wtorkowe wydanie i jak inne gazety patrzy na rozpoczynające się we wtorek dla "Biało-czerwonych" mistrzostwa świata z wielkimi nadziejami. Celem awans do 1/8 finału, co zdaniem dziennikarzy jest zupełnie w zasięgu polskich zawodników.

"Nawałka od miesięcy powtarzał, że do 19 czerwca liczy się dla niego tylko Senegal, na pytania o kolejnych rywali w ogóle nie odpowiadał. I tak nastroił piłkarzy. Strategia tym bardziej zrozumiała, że do kolejnej rundy mundialu przedostało się aż 82 proc. drużyn, które zaczynały od zwycięstwa. Dziś po południu Polacy mogą wykonać zatem skok ku awansowi do 16 najlepszych reprezentacji na świecie" - czytamy.

Każdy zapowiedziowy tekst zdobi zdjęcie Roberta Lewandowskiego, bo to kapitan drużyny Adama Nawałki ma prowadzić polski zespół do sukcesu, ale podkreśla się, że Polacy mają w swoich szeregach innych graczy obytych w meczach o stawkę, grających na co dzień w renomowanych klubach.

"Rzeczpospolita" uważa, że "Do Rosji przyjechaliśmy jako solidna drużyna z gwiazdą światowego formatu w składzie i kilkoma zawodnikami, którzy nie są anonimowi. Na mundialu możemy czuć się pełnoprawnymi gośćmi".

Ta sama gazeta, ale również każda inna, podkreśla, że jednym z najważniejszych elementów całej układanki jest dbający o każdy szczegół selekcjoner, czyli - jak zauważa "Rz" - "człowiek, który pobierał nauki u najlepszych trenerów: Louisa van Gaala, Fabio Capello, Leo Beenhakkera".

Poprzednie dwa mundiale w tym wieku polscy piłkarze przegrywali z kretesem, ale drużyn z 2002 i 2006 roku nie ma w ogóle jak porównywać z obecną pod względem potencjału.

"W 2006 roku podczas mundialu w Niemczech Polacy wyszli na stadion w Gelsenkirchen i zaczęli robić zdjęcia i filmować. Ireneusz Jeleń przyjechał wówczas na MŚ z Wisły Płock, która w europejskich pucharach zasłynęła odpadnięciem z łotewskim Ventspilsem, Piotr Giza z Cracovii lepiej znał obiekty w Wodzisławiu czy we Wronkach niż europejskie areny. Na tamten mundial jechaliśmy jako goście niespecjalnie do elity pasujący. I w Gelsenkirchen pokonał nas Ekwador" - pisze "Rzeczpospolita".

"(…) To Senegal musi coś wszystkim udowodnić, że to oni powinni się martwić i spać niespokojnie. My mamy po prostu zagrać swoje. Jeśli Polacy to zrobią, cała reszta nie będzie mieć znaczenia. Panowie, nie ma pół powodu, dla którego nie mielibyśmy w was wierzyć" - zapewnia w komentarzu w "Przegląd Sportowy", który na pierwszej stronie cieszy się i krzyczy: "Nareszcie!".

kip

Terminarz "polskiej" grupy mundialu w Rosji

Zdjęcie Mecz Polska - Senegal to wydarzenie numer jeden w polskiej prasie / Eurosport