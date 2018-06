Mundial 2018. Polska - Senegal 1-2. Chyba nikogo nie skrzywdziliśmy? Dwie oceny dla Polaków

Polscy piłkarze nie dali nam wyboru, dlatego za spotkanie z Senegalem wystawiliśmy wszystkim tylko dwie oceny. Na najlepsze w drużynie dwójki zasłużyło to elitarne grono, które w Moskwie zaprezentowało się ciut lepiej. Lepiej to nie znaczy dobrze...

Wojciech Szczęsny - 2. Przy pierwszym golu dla Senegalu nie miał nic do powiedzenia, przy drugim był pozostawiony na pastwę losu. Plus za to, że odrobił lekcję z meczu otwarcia na Euro 2012 i w tej drugiej sytuacji nie zarobił czerwonej kartki.

Maciej Rybus - 2. W meczu z Senegalem prawa strona reprezentacji Polski nie funkcjonowała, toteż każdą inicjatywę na lewej flance należało wziąć za dobrą monetę.

Michał Pazdan - 2. Na jego obronę przemawiało to, że nie był zamieszany w żadnego z goli dla Senegalu, a we wtorek to już była duża sztuka.

Thiago Cionek - 1. Nie zrobił nic, by nie zostać zapamiętanym z samobója.

Łukasz Piszczek - 1. Zwykle motor napędowy, dziś hamulcowy reprezentacji. W 37. minucie dał się przepchnąć M'Baye Niangowi, co było początkiem końca Polaków.

Grzegorz Krychowiak - 2. To jego konto obciąża druga, kluczowa bramka dla Senegalu. Zrehabilitował się golem, ale tylko trochę.

Kamil Grosicki - 2. Ładna asysta z rzutu wolnego przy golu honorowym i to by było na tyle.

Arkadiusz Milik - 1. Było z niego mniej pożytku niż z Dawida Kownackiego, który zmienił go na ostatni kwadrans.

Jakub Błaszczykowski - 2. Nie tak wyobrażał sobie 100. występ w koszulce z orzełkiem na piersi. Nota wyżej dla dodania otuchy, po tym jak uraz uniemożliwił mu wyjście na drugą część spotkania.

Robert Lewandowski - 2. Jeden strzał przez cały mecz to trochę mało, chyba że chciał zbić cenę przed transferem.

Jan Bednarek - 1. Gdyby w 60. minucie pilnował Nianga, a nie sędziego... Będzie miał nauczkę do końca życia: piłkarz jest od grania.

Piotr Zieliński - 1. Dopisany w ostatniej chwili, ponieważ zapomnieliśmy, że w ogóle był na boisku...

