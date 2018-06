​Mundial 2018. Polska - Senegal 1-2. Czyli mecz bez pieczęci jakości Adama Nawałki

Adam Nawałka, od początku pracy z kadrą przyzwyczaił, że po każdym meczu widać znak jakości, odciśnięte piętno. Dotyczyło to szczególnie gry defensywnej. W meczu z Senegalem pieczęci Nawałki nie było widać. To spotkanie uciekło poza system gry "Biało-Czerwonych".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka Kontra" odcinek dziesiąty. Wideo INTERIA.TV

Gdy zobaczyłem skład na Senegal, uznałem to za kiepski żart. Powiedziałem do kilku kolegów po fachów: "Panowie, przegramy 0-2. Nie mamy środka, nie będzie miał kto bronić". Jak nie wierzycie, to zapytajcie się red. Jarosława Kruka.

Reklama

Miałem nadzieję, że to się nie ziści.

Ustalmy przedmeczowy kontekst: mieliśmy zagrać bez dwóch ważnych piłkarzy dla naszej defensywy. Jeden to Kamil Glik, który jest kluczem do skutecznego bronienia. Drugi, o którym wielu zapomina, to Krzysztof Mączyński - zawodnik od czarnej roboty, wykonywał mrówczą pracę u boku Grzegorza Krychowiaka, łatał dziury, dawał równowagę obrony i ataku. Gdy Łukasz Piszczek przegrał pojedynek na boku i Sadio Mane przeniósł kontratak do Idryssy Gueye, pewnie drogę temu drugiemu zagrodziłby "Mąka", ale został w domu, podobno leczy kontuzję.

Wobec tych faktów, straty dwóch ważnych dla defensywy zawodników, powinniśmy tym bardziej zabezpieczyć środek. A Nawałka zachował się jak nie on, nielogicznie. Wszystko, co czynił wcześniej, zastosował niećwiczony w żadnym meczu wariant gry z jednym tylko defensywnym pomocnikiem. W teorii mieliśmy na boisku rekordowo dużą liczbę piłkarzy ofensywnych: skrzydłowi, Zieliński, Milik, Lewandowski, wspomaganych przez odważne wypady Rybusa. Tylko że nic z tego nie wynikało. Balans między defensywą a ofensywą został zaburzony.

Selekcjoner broni się, że już podczas eliminacji do MŚ chodziło mu po głowie bardziej ofensywne ustawienie zespołu. Szkoda zatem, że poligon doświadczalny urządził w pierwszym meczu MŚ. Miał przecież aż sześć okazji po eliminacjach do sprawdzenia gry z jednym defensywnym pomocnikiem na środku. I nie zrobił tego ani razu.

Taki środek drugiej linii mieli Polacy w ostatnich spotkaniach przed MŚ:

W meczu z Urugwajem: Góralski - Krychowiak

Z Meksykiem: Mączyński - Linetty

Nigeria: Krychowiak - Linetty

Korea Południowa: Romanczuk - Mączyński

Chile: Krychowiak - Linetty

Litwa: Krychowiak - Góralski

Nawet ze słabą Litwą mieliśmy dwóch defensywnych pomocników, bo to stanowi bazę, solidność, daje odbiór piłki i szybkie przejście do ofensywy.

Podczas Euro 2016 bodaj najlepsza na turnieju defensywa była stemplem jakości Adama Nawałki. W meczu z Senegalem tego znaku jakości zabrakło, bo selekcjoner przekombinował. Zdecydował się na ustawienie, jakie nie było przetestowane w boju.

Pamiętajmy jednak, że pan Adam jest jednak tej klasy fachowcem, iż stać go na wyciągnięcie drużyny z tarapatów. Nawet w starciu z tak groźnym rywalem, jakim jest Kolumbia. Wszyscy liczymy na dużą poprawę gry Orłów.

Michał Białoński