Mundial 2018. Polska - Senegal 1-2. Nawałka: Teraz jesteśmy mądrzy

- Byliśmy drużyną słabszą, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Teraz, kiedy wiemy już wszystko, jesteśmy mądrzy - mówił selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka po porażce 1-2 z Senegalem w pierwszym meczu mundialu w Rosji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Polska - Senegal. Pierwszy gol. Wideo AFP

- Mamy bardzo dużo negatywnego materiału - mówił po fatalnym występie trener "Biało-Czerwonych" na antenie TVP.

Reklama

- Ale musimy pamiętać, że za kilka dni mamy mecz. Trzeba zebrać wszystkie siły, wydobyć maksymalnie nasz potencjał - dodał.

- Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem - podkreślił.

- Byliśmy w tym meczu drużyną słabszą. Nie ma co na siłę się bronić, że mieliśmy piłkę przez większą liczbę minut, czy przewagę statystyczną. Liczą się bramki, a w tym drużyna Senegalu była lepsza - ocenił Nawałka.

- Nie mamy punktów, mamy następne dwa mecze i wierzę, że dobrze się przygotujemy, mamy wiele sił, energii - powiedział selekcjoner.

Co zmieniłby Nawałka, gdyby jeszcze raz miał ustawić drużynę na ten mecz? - Kiedy już wiemy wszystko, to jesteśmy bardzo mądrzy. Nie chcę na siłę wyciągać wniosków. Do przerwy, gdy graliśmy czwórką obrońców, gra wyglądała zdecydowanie gorzej - mówił.

Zdjęcie Adam Nawałka nie ma się z czego cieszyć / PAP/EPA

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak Rosjanie powitali Polaków na Spartaku. Wideo INTERIA.TV

WS