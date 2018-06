Mundial 2018. Polska – Senegal, pojedynek w każdej formacji

Która drużyna jest silniejsza i ma większe szanse na zwycięstwo w dzisiejszym meczu? Oto porównanie Polski i Senegalu w poszczególnych formacjach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska – Senegal, zapowiedź w 60 sekund. Wideo Eurosport

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Senegal!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Bramkarze

Szczęsny - Fabiański vs. Ndiaye - Diallo

Nie tylko Adam Nawałka trzyma w tajemnicy do ostatniej chwili, kto stanie w polskiej bramce. Trener Aliou Cisse jest w podobnej sytuacji. Dlatego, że ani Abdoulaye Diallo, ani Khadim Ndiaye nie wyróżniają się na tyle, aby mieć pewne miejsce w podstawowej jedenastce. Ten pierwszy gra w Rennes, ale w minionym sezonie był tylko rezerwowym. Z kolei Ndiaye to jedyny zawodnik w 23-osobowej kadrze, który występuje w klubie afrykańskim (Horoya z Gwinei). W trzech sparingach tuz przed mundialem też bronili na zmianę. Na tym tle obydwaj polscy bramkarze grają w zupełnie innej lidze.

Wycena wg Transfermarkt: 25 mln euro - 1,25 mln euro

Nasza ocena: zdecydowana przewaga Polski, prowadzimy 2-0

Boczni obrońcy

Piszczek - Rybus vs. Gassama - Sabaly Youssouf Sabaly - zawodnik Bordeaux, a wychowany w PSG - jeszcze niedawno był mistrzem świata do lat 20, reprezentując barwy francuskie wspólnie z Paulem Pogbą i Florian Thauvinem. Bardzo wszechstronny. Niby prawonożny, ale trener często ustawia go na lewej stronie, bo nie ma tam innych wartościowych graczy. Po prawej biega za to Lamine Gassama (wychowanek Lyonu) z tureckiego Antalyasporu. Mimo wszystko, doświadczenie i umiejętność gry w ofensywie jest nieznacznie po stronie Łukasza Piszczka oraz Macieja Rybusa.

Wycena wg Transfermarkt: 7,2 mln euro - 8,25 mln euro

Nasza ocena: lekka przewaga Polski, podwyższamy na 3-0

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka przed meczem z Senegalem. Wideo INTERIA.TV

Środkowi obrońcy

Pazdan - Bednarek (Cionek) vs. Koulibaly - Sane

Kalidou Koulibaly, który na co dzień gra z Piotrem Zielińskim i Arkadiuszem Milikiem w Napoli to nie tylko bardzo mocny punkt drużyny, ale również jeden z najlepszych obecnie środkowych obrońców. Przez pewien czas, gdy było to jeszcze możliwe, obserwował go Guy Stephan, asystent trenera Francji Didiera Deschampsa. Jeszcze nie tak dawno jego partnerem na środku obrony był Kara Mbodji z Anderlechtu Bruksela, ale dwie operacje kolana, które przeszedł opóźniły jego powrót do pełni formy. Dlatego jego miejsce obok Koulibalego zajmuje najczęściej wszechstronny Salif Sane z Bundesligi (dotychczas Hanower, teraz będzie grał w Schalke). Od kilku meczów dobrze się uzupełniają. Obecnie to jedna z najlepiej współpracujących dwójek w drużynie Senegalu. Z Kamilem Glikiem polski środek obrony miałby co najmniej taką wartość jak u Lwów Terangi. Bez zawodnika Monaco lekką przewagę wydają się mieć rywale.

Wycena wg Transfermarkt: 7 mln euro - 78 mln euro

Nasza ocena: przewaga Senegalu, rywal zniża na 3-1

Pomocnicy

Krychowiak - Góralski (Linetty) - Zieliński vs. Ndiaye - Gueye - Kouyate

Coraz mocniejszą pozycję wywalczył sobie w ostatnich miesiącach Alfred Ndiaye, zawodnik bardzo silny fizycznie. Trener stawia na niego regularnie od pięciu spotkań, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej, a gracz Wolverhampton debiutował w kadrze przed pięcioma laty. Obok niego powinni zagrać Idrissa Gueye i Cheikou Kouyate, dwaj doświadczeni gracze z Premier League, choć nie ma pewności, czy trener wystawi trzech pomocników, mających zadania defensywne czy dwóch. Niezależnie od tego, Senegalczycy mają w tej formacji wiele atutów. Aby je przebić, potrzebny będzie taki Grzegorz Krychowiak, jakiego widzieliśmy na Euro we Francji.

Wycena wg Transfermarkt: 52,5 mln euro - 37 mln euro

Nasza ocena: remis, wciąż 3-1

Skrzydłowi

Błaszczykowski - Grosicki vs. Sarr - Mane

Na temat Sadio Mane trener Aliou Cisse wręcz się rozpływa, twierdząc, że takiego piłkarza jeszcze w historii Senegalu nie było. Zresztą, zawodnika Liverpoolu przedstawiać nie trzeba, ten sezon - zakończony występem w finale Ligi Mistrzów - miał znakomity. Ismaila Sarr, wychowanek tej samej akademii piłkarskiej co Mane, jest jeszcze bardzo młody, ale senegalscy dziennikarze już mówią o nim "TGV". Znaczy jest niesamowicie szybki. Warto też przypomnieć, że to ogromny talent; nie mając jeszcze 20 lat przechodził z Metz do Rennes za 17 mln euro. Na tym tle Kuba Błaszczykowski i Kamil Grosicki mają swoje atuty, też potrafią się rozpędzić, choć skrzydłowi z Senegalu wydają się bardziej przygotowani na grę na wysokich obrotach przez pełne 90 minut.

Wycena wg Transfermarkt: 8 mln euro - 84 mln euro

Nasza ocena: lekka przewaga Senegalu, drużyna z Afryki łapie kontakt, jest 3-2

Napastnicy

Lewandowski - Niang (Sakho)

Niang występował wcześniej we francuskiej młodzieżówce, ale potem zdecydował się na grę w reprezentacji Senegalu. Napastnik Torino nie może jednak równać się klasą z Robertem Lewandowskim, o czym świadczą choćby statystyki z ostatniego sezonu - 26 meczów i tylko cztery gole.

Wycena wg Transfermarkt: 90 mln euro - 10 mln euro

Nasza ocena: zdecydowana przewaga Polski, wygrywamy zatem 5-2!

Z Moskwy Remigiusz Półtorak i Michał Białoński

Terminarz "polskiej" grupy mundialu w Rosji