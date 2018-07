Mundial 2018. "Robert Lewandowski nie jest liderem"

Robert Lewandowski po kompletnie nieudanym mundialu w wykonaniu swoim i reprezentacji Polski udał się na wakacje, by odpocząć mentalnie i fizycznie przed trudami kolejnego sezonu, ale fachowcy wciąż nie zostawiają na nim suchej nitki.

Mistrzostwa świata w Rosji wkroczyły w decydującą, pucharową fazę, ale reprezentantom Polski pozostaje śledzenie najważniejszych na świecie rozgrywek piłkarskich z perspektywy kibiców.

Po katastrofalnym pierwszym meczu z Senegalem Orły Adama Nawałki nie pozbierały się na tyle, by powalczyć o wyjście z grupy. Już po drugim meczu, można powiedzieć, tradycji stało się zadość i pozostała im gra o honor, choć tym razem apetyty były dużo wyższe. Polacy jak burza przebrnęli kwalifikacje, ale na mundialu przypominali drużynę nie z pierwszego koszyka, lecz piłkarskiego trzeciego świata. Kompromitację rozstaniem z kadrą przepłacił Nawałka, któremu oficjalne wsparcie, ładnym pożegnaniem, okazał kapitan zespołu Robert Lewandowski.

Sam "Lewy" też przeżywa trudny czas, prawdopodobnie najgorszy w karierze, bo w Rosji zupełnie nie przypominał wybijającego się ponad resztę piłkarza, który miał pociągnąć kadrę co najmniej do wyjścia z grupy. Zwycięstwo na otarcie łez nie przysłoniło fatalnego obrazu, a sam napastnik zmarnował doskonałą okazję, by zapisać na swoim koncie choć jedną bramkę. Ze skrzydła otrzymał kapitalne podanie od Kamila Grosickiego, wygrał pojedynek o pozycję z Japończykiem, ale w stuprocentowej sytuacji, mając przed sobą tylko bramkarza, fatalnie spudłował.

Nic dziwnego, że kapitan "Biało-Czerwonych" jest poddawany nieustannej krytyce. Teraz przyszedł czas na magazyn fourfourtwo.com, który wybrał Polaka do analitycznego tekstu pod tytułem: "10 rzeczy, których nauczyliśmy się po fazie grupowej MŚ w Rosji". Fragment o Polaku zatytułowano słowami: "Robert Lewandowski nie jest liderem".

"Supergwiazdor Bayernu Monachium był najlepszym strzelcem w kwalifikacjach, zdobywając 16 bramek dla Polski, ale okazał się niezdolny do pomocy swojemu zespołowi w Rosji. Wprawdzie Lewandowski miał słabe wsparcie, ale gracz na jego poziomie powinien być w stanie wziąć na siebie ciężar gry. Tymczasem rozczarował na drugim z rzędu międzynarodowym turnieju - gorzko ocenił reporter.

"Lewandowski strzelił tylko jednego gola w pięciu meczach na Euro 2016, a tym razem był jeszcze gorszy. Jego cechy przywódcze, jako kapitana, najwyraźniej nie istnieją. Po pocałowaniu żony na trybunach po przegranej z Senegalem, kapitan oświadczył, że zespołowi brakowało jakości i zdecydowanie nie był sobą. ‘Lewy’ może być jednym z najlepszych napastników na świecie, ale fani z Polski muszą być bardzo rozczarowani jego osobowością" - podsumowano w magazynie.

