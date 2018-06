Mundial 2018. Robert Lewandowski strzelił już 55 goli dla reprezentacji

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki dla reprezentacji Polski w spotkaniu towarzyskim z Litwą w Warszawie (4-0) i powiększył swój dorobek w narodowych barwach do 55 trafień.

Występujący w Bayernie Monachium 29-letni napastnik jest najlepszym strzelcem w historii tej drużyny od października 2017 roku. Wcześniej na czele klasyfikacji, z 48 trafieniami, był Włodzimierz Lubański.



Lewandowski na swój dorobek zapracował w 95 występach w kadrze. Pierwszą bramkę zdobył w debiucie - 10 września 2008 roku w meczu z San Marino.



Jednego gola uzyskał też we wtorek Jakub Błaszczykowski, rozgrywający 99. mecz w drużynie narodowej. Było to jego 20. trafienie dla "Biało-Czerwonych", co daje mu 10. miejsce w klasyfikacji wszech czasów, ex aequo z Dariuszem Dziekanowskim i Euzebiuszem Smolarkiem.



Piłkarze z największą liczbą bramek w reprezentacji Polski:

1. Robert Lewandowski 55 bramek (95 meczów)

2. Włodzimierz Lubański 48 (75)

3. Grzegorz Lato 45 (100)

4. Kazimierz Deyna 41 (97)

5. Ernest Pohl 39 (46)

6. Andrzej Szarmach 32 (61)

7. Gerard Cieślik 27 (45)

8. Zbigniew Boniek 24 (80)

9. Ernest Wilimowski 21 (22)

10. Dariusz Dziekanowski 20 (63)

. Euzebiusz Smolarek 20 (47)

. Jakub Błaszczykowski 20 (99)

