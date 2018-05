Mundial 2018. Robert Lewandowski: Zrobię wszystko, aby pomóc drużynie

Kapitan reprezentacji Polski po kilku dniach odpoczynku przyjechał na zgrupowanie do Arłamowa. Robert Lewandowski i koledzy przygotowują się tam do mistrzostw świata w Rosji. – Teraz czuję się o wiele lepiej niż dwa lata temu. Mam nadzieję, że to nie będzie dla mnie ostatnia szansa na dobry wynik na wielkim turnieju – mówi napastnik Bayernu w ekskluzywnej rozmowie z eurosport.interia.pl.

Krzysztof Srogosz, eurosport.interia.pl: Sezon klubowy w Bayernie zakończył Pan ponad tydzień temu. Miał Pan trochę oddechu. Udało się zresetować po trudach sezonu?

- Miałem kilka dni wolnego i to mi bardzo pomogło. Szczególnie, że spędziłem ten czas z moją żoną Anią i córką Klarą. To były fajne chwile i bardzo się z nich cieszyłem. Jestem przekonany, że teraz z pełną energią i entuzjazmem będę podchodził do przygotowań do mistrzostwa świata.

Czyli czuje Pan moc, aby dać z siebie wszystko na mundialu?

- Tak, to są mistrzostwa świata i niezależnie od tego, na jakim będę "etapie zmęczeniowym", dam z siebie wszystko. Za mną ciężki, długi sezon, ale mam nadzieję, że znajdę świeżość i odpowiednią formę. To jest najbardziej istotne. Z drugiej strony, w ostatnim sezonie rozegrałem o wiele mniej meczów i minut niż przed mistrzostwami Europy we Francji. Liczę, że teraz będzie to widać w Rosji.

Wspominał Pan o formie. Jak Pan porównuje tę obecną do tej sprzed mistrzostw Europy z 2016 roku?

- Przed Euro we Francji czułem zmęczenie pod koniec sezonu. Teraz czegoś takiego nie ma, ale może trochę straciłem rytm meczowy, który dla napastnika jest bardzo ważny. Pod koniec ostatniego sezonu być może tu był problem. Mówię o wyczuciu piłki, bramki, o zajmowaniu odpowiedniej pozycji w polu karnym. Zatraciłem to trochę w końcowych spotkaniach. Jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, czułem się naprawdę dobrze. Nie myślałem o tym, że to jest ostatnia faza sezonu i chcę, aby się już skończył, bo jestem zmęczony. Dlatego - porównując sytuację teraz i dwa lata temu - widzę dużą różnicę.



A widzi Pan różnicę między Robertem Lewandowskim obecnie, a tym sprzed Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie?

- Jestem innym piłkarzem, dużo lepszym. Mam też inne podejście. Generalnie, jestem kompletnie inną osobą. Pod tym względem naprawdę dużo się zmieniło i cały czas zmienia.

Występując Borussii Dortmund, a ostatnio w Bayernie Monachium miał Pan okazję grać przeciwko rosyjskim klubom. Jakie ma Pan wspomnienia z meczów w tamtym kraju?

- Klimat rozgrywania spotkań w Rosji jest bardzo podobny do tego, który mamy w Polsce. Na stadionach zauważyłem to bardzo dobrze. Teraz jednak wiadomo, że to będę mistrzostwa świata, więc oczekiwania, adrenalina i stres na pewno będą ogromne. Będziemy musieli sobie z tym poradzić. Trzeba będzie się wyłączyć i skupić tylko na meczach, aby zagrać jak najlepiej. Niezależnie od tego, kto będzie na murawie i z kim będziemy rywalizować. Musimy tworzyć jedność, iść w jednym kierunku i pokazać się z najlepszej strony. To będziemy mieli w głowie od początku przygotowań. Zrobimy wszystko, aby tak było.

Mówi się, że najważniejszy będzie pierwszy mecz, a więc ten z Senegalem. Też Pan tak myśli?

- Może tak być, ale nawet, jeśli coś nam nie wyjdzie, będziemy musieli być na to przygotowani. Cięższe momenty mogą pojawić się w każdym z trzech meczów grupowych. Musimy być gotowi, aby jak najszybciej to odwrócić. Niezależnie od tego, jak będzie nam szło. Nie możemy nastawiać się, że zawsze będzie dobrze, bo można spodziewać się trudnych chwil. Ważne, abyśmy szybko wracali na dobre tory. Gdy być może przyjdzie jakiś słabszy występ, nie należy się załamywać, ale trzeba będzie zrobić wszystko, aby pokazać się z dużo lepszej strony w kolejnym starciu. I oczywiście nadrobić to, co wcześniej ewentualnie stracimy. Mam nadzieję, jednak, że tak nie będzie.

Miał Pan już okazję bliżej poznać grupowych rywali?

- Jeszcze dokładnie tych zespołów nie prześledziłem. Oczywiście znam wielu piłkarzy z każdego z krajów, z którymi będziemy grali w grupie. Dogłębna analiza nastąpi już na zgrupowaniu. Mamy mniej więcej trzy tygodnie do pierwszego spotkania i na pewno ten czas wykorzystamy w 100 procentach, a nawet więcej. Sądzę, że będziemy dobrze przygotowani - taktycznie, fizycznie i mentalne.

Mundial może być dla Pana i tego pokolenia ostatnią szansą na dobry wynik w wielkiej imprezie?

- Mam nadzieję, że nie. Chciałbym, abyśmy zagrali z powodzeniem także na kolejnych mistrzostwach Europy za dwa lata. To jest mundial i będę myślał, aby ten dobry rezultat osiągnąć już teraz. Ale z drugiej strony wierzę, że naszą reprezentację czeka świetlana przyszłość. Wiadomo, że dużo więcej pracy może być po turnieju w Rosji, ale to już zostawmy na później. Wielokrotnie na mundialu drużyny, które były faworytem grupy, zawodziły. Nie ma się co oszukiwać, na takim turnieju jest jeden, drugi mecz i wszystko może być jasne. Tutaj forma i odpowiednie przygotowania będą miały kolosalne znaczenie.

Ma Pan jakieś marzenia związane z pierwszym mundialem w karierze?

- Każdy ma marzenia. Bardziej myślę i skupiam się na tym, co możemy i powinniśmy zrobić, aby osiągnąć swój cel. Po prostu musimy pokazać w Rosji to, co potrafimy. Nad tym będę bardziej myślał. Sam chcę się przygotować tak, aby drużyna na tym zyskała i abyśmy wszyscy pokazali to, co mamy najlepsze.

Ta reprezentacja jest lepsza niż dwa lata temu?

- Na pewno jest bardziej doświadczona. Mamy wielu piłkarzy, którzy grali na mistrzostwach we Francji. Mają przeżycia także z kolejnych eliminacji. To jest naprawdę ważne i mam nadzieję, że przyda się na mundialu. Turniej sprzed dwóch lat dał nam dużo od strony psychicznej i sądzę, że teraz będziemy mogli to wykorzystać w Rosji.

Zmagania mundialowe to może być dla Pan kolejny bodziec do skoku w karierze? Może do zmiany klubu już latem?

- Nie, to jedno z drugim się nie łączy i nie ma żadnego znaczenia. Przecież piłkarz pokazuje przez cały sezon, jakim jest zawodnikiem. Na tym poziomie, na którym jestem, na pewno w ogóle nie będzie miało to wpływu. Dla mnie najbardziej istotne jest dobro reprezentacji i to, aby drużyna jak najwięcej ugrała oraz zyskała.

Na Pana będą zwrócone oczy nie tylko wszystkich polskich kibiców. Dla ambasadora marki Head & Shoulders ładna fryzura ma chyba duże znaczenie?

- Jest to ważna sprawa przed meczem. Istotne jest to, aby wychodząc na boisko czuć się dobrze i komfortowo. Chodzi o to, aby być skupionym tylko na piłce nożnej. W takcie meczu już o tym nie myślę. Jednak, gdy zawodnik przygotowuje się do spotkania, każdy element może wpływać na to, jak czuje się na placu gry.

Rozmawiał Krzysztof Srogosz, eurosport.interia.pl