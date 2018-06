Mundial 2018. Sadio Mane nie pytają o Polaków, a o... Real Madryt

Sadio Mane to piłkarz, którego obawiamy się najbardziej przed spotkaniem z Senegalem w mistrzostwach świata w Rosji. Mane zamiast skupiać się na starciu z Polską, ponoć pertraktował z Realem Madryt. – Jestem szczęśliwy w Liverpoolu i zamierzam zostać w nim przez następne trzy lata – zdementował plotki gwiazdor reprezentacji Senegalu.

Zdjęcie Senegal's Sadio Mane (L) vies for the ball withBosnia's Edin Visca (R) during an international friendly football match between Senegal and Bosnia at the Stadium Oceane in Le Havre, northwestern France on March 27, 2018. /Getty Images

Informacja tygodnika "France Football" o możliwym transferze Sadio Mane z Liverpoolu do Realu Madryt była sporym szokiem dla fanów "The Reds", ale "Królewskich" również. Dziennikarze, którzy są blisko klubu z Anfield, od razu odrzucili możliwość transferu Senegalczyka do Madrytu. Ba, najnowsze informacje wskazywały na to, że Liverpool chciał – jeszcze przed mundialem – przedłużyć kontrakt z Mane. Obecny obowiązuje do 2021 r.

Reklama

- Jestem bardzo szczęśliwy w Liverpoolu i na pewno chcę wypełnić swój kontrakt. Oczywiście nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Chcę zdobywać trofea, w szczególności wygrać Ligę Mistrzów - mówił Sadio Mane.

Skrzydłowy Liverpoolu ma być kluczowym zawodnikiem reprezentacji Senegalu. Selekcjoner kadry Aliou Cisse konsekwentnie robi z Mane typowego rozgrywającego, coś, co poniekąd w Liverpoolu robił ostatnio również menedżer Juergen Klopp.

- Nie czuję presji. Będę z wami szczery, po prostu cieszę się tym turniejem z moją drużyną. Nie widzę siebie w roli "supergwiazdy", ale jako część drużyny chcę osiągnąć na tych mistrzostwach - dodał Mane.

Reprezentacja Senegalu zagra pierwszy mecz w grupie H z Polską – już 19 czerwca.

Skb