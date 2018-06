Mundial 2018. Szczęsny: Zagraliśmy słaby mecz, nie ma co usprawiedliwiać się dwoma błędami

- Nie chcemy powtórzyć końcówki mistrzostw sprzed lat, gdy ostatni mecz był tylko o honor - powiedział na antenie TVP Wojciech Szczęsny po porażce Polaków z Senegalem 1-2 w swoim pierwszym meczu w grupie H mistrzostw świata w Rosji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak Rosjanie powitali Polaków na Spartaku. Wideo INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Polska - Senegal

Reklama

Zapis relacji na żywo dla urządzeń mobilnych

Bramkarz reprezentacji Polski sięgał do siatki dwa razy i nie szukał tanich wymówek po porażce na starcie mundialu. - Straciliśmy dwie kuriozalne bramki po błędach. Zagraliśmy słaby mecz, nie możemy się usprawiedliwiać dwoma błędami. Cały mecz był słaby, a dobra tylko końcówka, ale to nas nie usprawiedliwia - mówił z przekąsem bramkarz reprezentacji i Juventusu Turyn, który nie popisał się przy drugim golu, gdy interweniował bardzo wysoko i doszło do nieporozumienia między nim, a rozkojarzonym Janem Bednarkiem.

Niepocieszony przed kamerą TVP był także Michał Pazdan, który zagrał poprawny mecz, ale to marne pocieszenie. Zwrócił uwagę, że pierwszą bramkę straciliśmy po rykoszecie, a w drugiej sytuacji doszło do dużego nieporozumienia.

- Takie bramki nie zdarzają na co dzień. Staraliśmy się wyrównać w drugiej połowie, ale tak się ten mecz ułożył. Szkoda... - kręcił głową obrońca.

Pazdan zwrócił uwagę, że zespół niewłaściwie podszedł do tego spotkania.

- Zabrakło nam koncentracji na początku drugiej połowy. Mogliśmy inaczej rozegrać, gdyby nie padła druga bramka - podsumował.

AG