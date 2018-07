Mundial 2018. Thiago Cionek na celowniku brazylijskiego klubu

Największy pechowiec reprezentacji Polski na mundialu w Rosji, który strzelił samobójczego gola, Thiago Cionek może wkrótce zmienić barwy klubowe. 32-letnim zawodnikiem zainteresowany jest brazylijski Atletico Paranaense.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka kontra", odcinek 15. Wideo INTERIA.TV

Według "Globo Esporte", niedługo mają się odbyć rozmowy w sprawie transferu. Atletico jest klubem z Kurytyby, a więc rodzinnego miasta Cionka. Część urlopu reprezentant Polski ma spędzić właśnie tam. "Jesteśmy zainteresowani. Spodziewamy się spotkania z Thiago w Brazylii. Jak tylko przybędzie do Kurytyby porozmawiamy o jego przyszłości" - stwierdził Ricardo Scheidt z Atletico cytowany przez "Globo Esporte".



Cionek jest zawodnikiem włoskiego SPAL od stycznia tego roku. W dużym stopniu przyczynił się do utrzymania zespołu w Serie A. Jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2020 roku. Gdy Cionek zdecydował się na zmianę klubu, to w Atletico rywalizowałby o miejsce w składzie z Paulo Andre, Thiago Heleno, Leo Pereirą, Wandersonem i Ze Ivaldo.



32-letni obrońca nie będzie miło wspominał mistrzostw świata w Rosji. W pierwszym meczu z Senegalem wyszedł w podstawowym składzie zastępując kontuzjowanego Kamila Glika. W 38. minucie piłka po strzale Idrissy Gueye odbiła się od Cionka i wpadła do siatki obok zaskoczonego Wojciecha Szczęsnego. Gol, jako samobójczy, został zapisany na konto Cionka. Polacy przegrali to spotkanie 1-2. Następnie ulegli Kolumbii 0-3 i to przekreśliło ich szanse na wyjście z grupy. W meczu o honor "Biało-Czerwoni" pokonali Japonię 1-0. Te dwa ostatnie spotkania Cionek obserwował z ławki rezerwowych.