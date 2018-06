Mundial 2018. Wojciech Szczęsny: Odpowiemy tak samo

Po porażce 1-2 z Senegalem na otwarcie mundialu na reprezentację Polski spadła lawina krytyki. Błędów we wtorkowym meczu nie ustrzegł się też Wojciech Szczęsny. Nasz bramkarz odpowiedział w mocnych słowach.

Nie tak cała Polska wyobrażała sobie powrót na mundial po 12 latach. Starcie z Senegalem kompletnie nie wyszło "Biało-Czerwonym", a bramki stracili w kuriozalnych okolicznościach.

W niedzielę o 20 w Kazaniu reprezentacja Polski zagra z Kolumbią. Jeśli Orły chcą pozostać w turnieju, nie mogą pozwolić sobie na kolejną porażkę. Szczęsny jest pewny sukcesu.

- Uważam, że ta reprezentacja, za każdym razem gdy była kwestionowana, odpowiedziała. Za każdym razem - podkreślił nasz bramkarz w środowym programie "Projekt Mundial" na "Łączy nas piłka".

- Kiedy to było po meczu z Danią, kiedy to było po meczu bodajże z Armenią... Kiedy problemy były nieboiskowe, ale były, to odpowiedziała wtedy w Rumunii - stwierdził golkiper Juventusu.

Szczęsny przypomniał też udane mistrzostwa Europy we Francji. - Za każdym razem, kiedy się kwestionowało, czy jesteśmy w stanie zrobić sukces na Euro, zrobiliśmy świetne Euro - zaznaczył.

Przed Polską bitwa "o życie" z Kolumbią. - Teraz jesteśmy kwestionowani. I słusznie. I odpowiemy tak samo. Jestem o to spokojny - podsumował.



