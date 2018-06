Mundial 2018. Zakończyło się zgrupowanie reprezentacji Polski w Arłamowie

Po godzinie 9.30 piłkarze reprezentacji Polski opuścili Arłamów, kończąc tym samym główne zgrupowanie przed mundialem w Rosji. Jeszcze dziś "Biało-Czerwoni" zameldują się w Poznaniu, gdzie w piątek zagrają towarzysko z Chile.

Piłkarze Adama Nawałki przybywali w Arłamowie na dziesięciodniowym zgrupowaniu przed mistrzostwami świata. Dziś rano udali się na lotnisko w Rzeszowie, skąd polecą do Poznania.

Reprezentanci Polski w asyście policji odjechali pół godziny wcześniej niż pierwotnie planowali. O 11.30 mają wylot z Rzeszowa do Poznania. Jeszcze dziś czeka ich oficjalny trening i konferencja przedmeczowa.

Dzień później zagrają tam z Chile, a 12 czerwca zmierzą się w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Adama Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

- To zgrupowanie minęło nam błyskawicznie. Wykonaliśmy bardzo dużo pracy. Poza Kamilem Glikiem, który ma kontuzję barku, pozostali zawodnicy są zdrowi. Łącznie z Marcinem Kamińskim, który w kadrze może zastąpić Glika, wszyscy są do dyspozycji trenera - powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Piłkarzy żegnała dziś około 50-osobowa grupa kibiców, do których wyszedł Adam Nawałka. Selekcjoner długo rozdawał autografy i pozował do zdjęć.

Podobnie jak dwa lata temu na pożegnanie wykonano grupowe zdjęcie na tle hotelu. Kiedy piłkarze zmierzali już do autokaru, kibice skandowali: "Chodźcie do nas". W połowie drogi do autokaru zawodników zawrócił Wojciech Szczęsny. Wraz z Grzegorzem Krychowiakiem, Jakubem Błaszczykowskim, Kamilem Grosickim, Piotrem Zielińskim i Łukaszem Fabiańskim rozdawali autografy. Najdłużej z fanami pozostali dwaj bramkarze reprezentacji.

Wsiadających do autokaru piłkarzy żegnali wszyscy pracownicy hotelu, którzy zgromadzili się przed głównym wejściem. Błaszczykowski i Szczęsny pożegnali się osobiście ze wszystkimi poprzez uścisk dłoni. Szczęsny zatrzymał się na dziennikarzach: "Przecież wy nie jesteście pracownikami hotelu" - rzucił z uśmiechem.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

