Najlepsze i najgorsze momenty reprezentacji Nawałki

Z końcem lipca, po czterech latach i dziewięciu miesiącach, Adam Nawałka rozstanie się oficjalnie z reprezentacją Polski. Z "Biało-Czerwonymi" wygrał eliminacje Euro i mundialu. Na mistrzostwach Europy dotarł do ćwierćfinału, na mistrzostwach świata poległ z kretesem. Orły pod jego wodzą wygrywały z Niemcami i remisowały z Kazachstanem. Przypominamy najpiękniejsze i najtrudniejsze momenty kadry Nawałki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka pożegnał się z reprezentacją Polski. Wideo TV Interia

Nawałka przejął kadrę w trudnym momencie, po nieudanych eliminacjach mundialu 2014. Wyciągnął drużynę narodową z otchłani rankingu FIFA (ósma dziesiątka), oddając ją na ósmej pozycji w światowym zestawieniu.

Reklama

Na Euro 2016 "Biało-Czerwoni" odnieśli historyczny sukces, docierając do ćwierćfinału. W eliminacjach tego turnieju, jak i rosyjskiego mundialu nie mieli sobie równych, choć nie brakowało ciężkich momentów. Nawałka nauczył reprezentację wygrywania trudnych meczów, gdy jeszcze kilka lat wcześniej wyjazdowe remisy z Rumunią czy Czarnogórą bralibyśmy w ciemno.

Udaną kadencję selekcjonera zakończył blamaż na mistrzostwach świata w Rosji, co zaowocowało rezygnacją z dalszej pracy.

Oto najlepsze i najgorsze momenty Nawałki i jego reprezentacji:

Najpiękniejszy moment reprezentacji Polski pod wodzą Nawałki to: Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Najpiękniejszy moment reprezentacji Polski pod wodzą Nawałki to: Polska - Niemcy 2-0 w eliminacjach Euro 2016 74% Polska - Irlandia 2-1 i awans na Euro 2016 3% Występ na Euro 2016 i mecz z Niemcami 20% Polska - Dania 3-2 w eliminacjach mundialu 2018 3% Polska - Czarnogóra 4-2 i awans na mundial 2018 0%

głosów: 31

Plusy:

1) Polska - Niemcy 2-0. Nawałka potrzebował zaledwie niespełna roku pracy, by odnieść jedno z najważniejszych zwycięstw dla polskiej piłki po bramkach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili. Pokonanie mistrzów świata Niemców, po raz pierwszy w historii, na starcie eliminacji Euro dało drużynie impuls i pozwoliło uwierzyć w możliwość wygrywania z najlepszymi.

2) Polska - Irlandia 2-1. Na zakończenie eliminacji Euro 2016 "Biało-Czerwoni" podejmowali na PGE Narodowym Irlandczyków i potrzebowali wygranej, żeby awansować na mistrzostwa bez konieczności gry w barażach. Cel został zrealizowany dzięki bramkom Grzegorza Krychowiaka i Roberta Lewandowskiego. Nawałka odniósł kolejny wielki sukces jako selekcjoner.

3) Euro 2016: Polska - Niemcy 0-0. Reprezentacja Polski w 2016 roku zagrała na Euro po raz trzeci z rzędu. Dwa poprzednie turnieje zakończyły się dla nas na fazie grupowej. Pod wodzą Nawałki stało się inaczej. W grupie Polacy znów nie dali się pokonać Niemcom, rozgrywając znakomity mecz, w którym byli bliżsi wygranej niż rywale. Ekipa Nawałki dotarła do ćwierćfinału, przegrywając walkę o medal dopiero po karnych z późniejszym mistrzem Europy, Portugalią.

4) Polska - Dania 3-2. Orły zakończyły sukcesem eliminacje MŚ w Rosji, a niezwykle ważne zwycięstwo odniosły w październiku 2016 roku w Warszawie, wygrywając 3-2 z Danią. Robert Lewandowski w odstępie 27 minut ustrzelił hat-tricka i zanosiło się na pogrom. Druga połowa należała jednak do rywali, którzy o mało co doprowadzili do remisu. Horror w stolicy przyniósł zwycięstwo, bezcenne w końcowym rozrachunku.

5) Polska - Czarnogóra 4-2. Awans na mundial był na wyciągnięcie ręki. Kadra Nawałki znów pokazała, że wie, jak wygrywać najważniejsze mecze, mimo że w końcówce ze stanu 2-0 nagle zrobiło się 2-2. Zimna krew Lewandowskiego pozwoliła selekcjonerowi świętować kolejny sukces, jakim była kwalifikacja na mistrzostwa świata po 12 latach przerwy.

Zdjęcie Adam Nawałka i Kamil Grosicki / AFP

Minusy:

Najgorszy moment reprezentacji Polski pod wodzą Nawałki to: Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Najgorszy moment reprezentacji Polski pod wodzą Nawałki to: Kazachstan - Polska 2-2 na otwarcie eliminacji mundialu 2018 0% Afera alkoholowa i męczarnie z Armenią 7% Dania - Polska 4-0 w eliminacjach mundialu 2018 13% Przygotowania do MŚ i porażki w meczach towarzyskich 0% Fatalny występ na mundialu w Rosji 80%

głosów: 15

1) Kazachstan - Polska 2-2. Po udanym Euro 2016 pojawiły się pierwsze poważniejsze oznaki rozprężenia w kadrze Nawałki. Reprezentacja Polski zaczęła eliminacje mundialu od nieudanego występu w Astanie i remisu 2-2 z Kazachstanem, mimo prowadzenia 2-0 po pierwszej połowie. Eliminacje MŚ zapowiadały się trudniej niż kwalifikacje Euro.

2) Afera alkoholowa wstrząsnęła reprezentacją jesienią 2016 roku, w pierwszej fazie eliminacji mundialu. Obrazem stanu, w jakim znalazła się wówczas kadra, był fatalny mecz z Armenią, wygrany 2-1 po wielkich męczarniach i akcji rozpaczy Jakuba Błaszczykowskiego z Lewandowskim. Winni zostali ukarani, ale reputacja drużyny została mocno nadszarpnięta.

3) Dania - Polska 4-0. Orły Nawałki nie gubiły już punktów w eliminacjach mundialu aż do 1 września 2017 roku i pamiętnej klęski 0-4 z Danią w Kopenhadze. Fatalny występ reprezentacji nie przeszkodził jej w awansie na mundial, ale był pierwszą poważną oznaką kłopotów, które miały czekać kadrę w meczach z najlepszymi.

4) Przygotowania do mundialu. Już mecze towarzyskie po zakończeniu eliminacji MŚ nie napawały optymizmem. Polska kiepsko zagrała z Meksykiem, przegrywając 0-1, zremisowała z osłabionym Urugwajem i uległa Nigerii. Nie udało się także pokonać grającego rezerwami Chile. Ekipy spoza Europy wyraźnie nie leżały reprezentacji Polski, a przygotowanie do mistrzostw nie napawały optymizmem.

5) Mundial w Rosji. Na mistrzostwach świata skumulowały się wszystkie problemy reprezentacji z ostatnich miesięcy. Kontuzja Kamila Glika zdezorganizowała grę obronną, nie funkcjonował atak. Piłkarze po kontuzjach nie prezentowali się tak jak na Euro. Pogubił się także selekcjoner, który kombinował ze składem i taktyką. Zakończyło się jedną wygraną w pożegnalnym meczu. Nawałka zdecydował, że nie chce ciągnąć tego dalej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka o mundialu i przyszłości reprezentacji Polski. Wideo TV Interia

WS