Pierwszy trening kadry bez Lewandowskiego, Piszczka i Bereszyńskiego

Trzej piłkarze reprezentacji Polski Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Bartosz Bereszyński nie wzięli udziału w pierwszym treningu reprezentacji Polski na zgrupowaniu poprzedzającym mecze towarzyskie z Nigerią i Koreą Południową.

Zdjęcie Adam Nawalka, Poland National Team, ONLY in POL /Newspix

- Decyzją sztabu szkoleniowego cała trójka pozostała w hotelu i została poddana zabiegom fizykoterapeutycznym – powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Piłkarze reprezentacji Polski do poniedziałkowego wieczoru przyjeżdżali do wrocławskiego hotelu, gdzie będą przebywać do najbliższej niedzieli. Tego samego dnia do Zabrza wrócił Damian Kądzior, który nabawił się urazu w sobotnim meczu wyjazdowym Górnika z Koroną Kielce (2-2).

Z urazem przyleciał do Wrocławia również Bereszyński, któremu odnowiła się kontuzja w niedzielnym meczu Serie A z Interem Mediolan (0-5). 25-letni obrońca opuścił boisko już w 33. minucie spotkania. Nie wiadomo, czy będzie gotowy do gry w piątkowym pojedynku z Nigerią. - Po wtorkowych badaniach została podjęta decyzja, że pozostaje z nami na zgrupowaniu i nadal będzie przechodził zabiegi fizykoterapeutyczne – dodał Kwiatkowski.

W piątek we Wrocławiu reprezentacja Polski zagra towarzysko z Nigerią, a cztery dni później w Chorzowie z Koreą Południową.