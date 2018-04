Polska kolejka w Serie A, zaskakujący remis Juventusu

Takiej kolejki w Serie A jeszcze nie było! W 33. serii spotkań włoskiej ligi aż ośmiu polskich piłkarzy pojawiło się w wyjściowych składach swoich drużyn. Punkty stracił prowadzący w tabeli Juventus, zaledwie remisując z broniącym się przed spadkiem Crotone, które zdobyło gola po strzale przewrotką.

Najliczniejszą grupę zawodników znad Wisły od pierwszej minuty oglądaliśmy na boisku w Genui, gdzie Sampdoria podejmowała Bolognę. W drużynie gospodarzy na murawie pojawili się Bartosz Bereszyński, Karol Linetty oraz Dawid Kownacki. Były napastnik Lecha Poznań przebywał na boisku do 59. minuty, ale niczym szczególnym się nie wyróżnił. Do końcowego gwizdka doczekał Bereszyński, zaś Linetty został zastąpiony przez Valerio Verre w 84. minucie. Sampdoria po niezbyt ciekawym meczu pokonała Bolognę 1-0. Bramkę na wagę trzech punktów w czwartej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy strzelił zmiennik Kownackiego Kolumbijczyk Duvan Zapata.

Goli nie było w starciu broniących się przed spadkiem do Serie B Spal i Chievo. W drużynie gospodarzy całe spotkanie rozegrał Thiago Cionek. Do 58. minuty na boisku znajdował się Paweł Jaroszyński. Dla byłego obrońcy Cracovii było to dziewiąte spotkanie w Serie A w tym sezonie i drugie zakończone z żółtą kartką. 12 minut przed zakończeniem drugiej połowy na murawę wszedł napastnik Chievo Mateusz Stępiński. W całym spotkaniu drużyny oddały łącznie zaledwie jeden celny strzał na bramkę. Z ławki rezerwowych mecz obejrzał obrońca Spal Bartosz Salamon.

Punkty w starciu ze znajdującym się w strefie spadkowej Crotone stracił lider Serie A. Spotkanie rozpoczęło się po myśli piłkarzy „Starej Damy”, którzy już w 7. minucie objęli prowadzenie po strzale głową Alexa Sandro po niezłej centrze Douglasa Costy. Rzadko utrzymujący się przy piłce gospodarze – zaledwie 27 procent czasu gry – niespodziewanie wyrównali w 65. minucie za sprawą Simy, który popisał się przepięknym strzałem z przewrotki z jedenastu metrów. Stojący między słupkami bramki przyjezdnych Wojciech Szczęsny nie miał większych szans przy obronie tego strzału.

Z golem i asystą zakończyli reprezentanci Polski mecz w Neapolu. Arkadiusz Milik w 70. minucie pokonał bramkarza rywali strzałem z najbliższej odległości, dobijając piłkę po kopnięciu Jose Callejona. Gospodarze objęli wówczas prowadzenie 3-2. Piotr Zieliński miał asystę przy golu na 1-1, w doliczonym czasie gry pierwszej połowy dostrzegając dobrze ustawionego w polu karnym Lorenzo Insigne.”Azzurri” wygrali 4-2.

Trzy gole Jordana Veretouta nie wystarczyły Fiorentinie do pokonania Lazio. Gospodarze po 31 minutach prowadzili 2-0, ale drużyna ze stolicy zdołała doprowadzić do remisu jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron podopieczni Stefano Pioliego znów objęli prowadzenie, lecz ponownie stracili dwa gole. Od 9. minuty między słupkami bramki Fiorentiny przebywał Bartłomiej Drągowski, który zmienił wyrzuconego z boiska za zagranie piłki ręką poza polem karnym Marco Sportiello. Dla rozgrywającego pierwszy mecz w tym sezonie w Serie A Polaka nie było to udane spotkanie. Były zawodnik Jagiellonii z ośmiu strzałów obronił cztery, nie najlepiej zachowując się przy drugim golu, gdy odbita przez niego piłka zamiast poza pole gry, wpadła do siatki. Goście podobnie jak gospodarze przez większą część meczu grali bez jednego zawodnika, ponieważ za brutalne zagranie w 14. minucie ukarany czerwoną kartką został Alessandro Murgia.

Całe spotkanie na ławce rezerwowych Romy spędził Łukasz Skorupski. Jego zespół pokonał Genuę 2-1.

Na pięć kolejek przed końcem Juventus ma tylko cztery punkty przewagi nad Napoli. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w niedzielę w Turynie.

Sampdoria Genua – Bologna FC 1-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Zapata (90.+4)

Spal – Chievo Werona 0-0 (0-0)

AS Roma – Genoa CFC 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Cengiz Under (17.)

2-0 Ervin Zukanovic (52. samob.)

2-1 Gianluca Lapadula (61.)

FC Crotone - Juventus Turyn 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Alex Sandro (7.)

1-1 Simy (65.)

Fiorentina - Lazio Rzym 3-4 (2-2)