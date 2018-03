Polska - Korea Południowa. Glik: Mecz na Stadionie Śląskim to zawsze było coś

Po prawie 9 latach przerwy reprezentacja Polski wraca na Stadion Śląski. Mecz z Koreą Południową ma szczególne znaczenie dla Kamila Glika. - Myślę, że dla wszystkich kibiców w Polsce, a na Górnym Śląsku w szczególności będzie to wydarzenie - mówi filar "Biało-Czerwonych".

Stadion Śląski to mekka polskiego futbolu. To na tym obiekcie nasza reprezentacja raz za razem świętowała awans do finałów mistrzostw świata. To tam rozgrywała swoje najlepsze mecze w historii, jak choćby zwycięskie starcie z Anglią 2-0 w czerwcu 1973 roku w eliminacjach MŚ.



Teraz, po prawie 9 latach przerwy kadra wraca na Śląski. Jutrzejszy mecz z Koreą Południową ma zobaczyć 55 tysięcy widzów. To szczególne spotkanie dla Glika, który jako wychowanek i zawodnik klubów z Górnego Śląska, ma szczególny sentyment do "kotła czarownic", jak przez lata mówiono o chorzowskim gigancie, gdzie mecze nie raz oglądało i po 100 tys. fanów z całego kraju.



- Dla mnie osobiście jest to wielkie wydarzenie. Pamiętam mecze reprezentacji na Śląskim będąc jeszcze dzieckiem, kiedy obserwowałem rozgrywane tam mecze z zapartym tchem w telewizji. Kadra grała tam jeszcze na stadionie, który nosił nazwę Narodowego, bo tak nazywano wtedy Stadion Śląski. To było zawsze dla mnie coś. Na pewno choćby z tego powodu będzie większy dreszczyk emocji. W mojej piłkarskiej karierze, to bardzo ważne wydarzenie i na pewno na ten mecz bardzo czekam - mówi przed wtorkowym starciem Glik.



Obrońca AS Monako w swojej karierze grał już na Stadionie Śląskim. - Było to jeszcze w czasie, kiedy Ruch występował na Śląskim, a ja grałem w Piaście, ale oczywiście to nie ta skala, to nie ten poziom. Tak, że czeka nas fajne wydarzenie i z dużą niecierpliwością czekam na spotkanie z Koreą - podkreśla Glik. Początek jutrzejszego meczu o godzinie 20.45. Relacja w TVP 1.



Michał Zichlarz