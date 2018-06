Polska - Litwa 4-0. Maciej Rybus: Mamy silną kadrę

- Trener przy wyborze składu będzie miał nieprzespane noce - uważa Maciej Rybus, obrońca reprezentacji Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Litwa 4-0. Maciej Rybus. Wideo TV Interia

Polacy pewnie pokonali Litwinów 4-0 w generalnym sprawdzianie przed mistrzostwami świata, a Rybus zaliczył kolejne niezłe spotkanie. Tym samym zanosi się, że to właśnie on wyjdzie w podstawowym składzie na wtorkowe spotkanie z Senegalem.

Reklama

Mimo to były zawodnik Legii Warszawa nie jest tak pewny swego. - Rywalizacja zawsze musi być i u nas w zespole jest. I to nie tylko na lewej obronie, ale na kilku pozycjach, więc trener będzie miał nieprzespane noce przy wyborze składu. To tylko pokazuje jak silną mamy kadrę - uważa Rybus.

Wszyscy piłkarze Adam Nawałki podkreślają, że po trudnym zgrupowaniu w Arłamowie, powoli zaczynają się czuć coraz lepiej. Dodają jednak, że Litwini byli zdecydowanie mniej wymagającym rywalem niż kilka dni wcześniej Chile.

- Czułem się lepiej pod względem fizycznym, ale też przeciwnik pozwalał na więcej. Częściej byliśmy przy piłce i graliśmy w ataku pozycyjnym. To zmęczenie nie było takie jak w piątek. Do meczu z Senegalem mamy jeszcze trochę czasu, ale dziś te nogi były lżejsze - przyznaje Rybus.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Za "Lewym" na MŚ do Rosji. Wnioski po meczu z Litwą. Wideo Eurosport

Z zespołem z Afryki Polacy zmierzą się we wtorek. Wszystko podkreślają, że będzie to kluczowe spotkanie w kontekście walki o wyjście z grupy.

- Nie boimy się Senegalu, jak i żadnego innego rywala. Znamy swoją wartość i umiejętności, choć na pewno mecz będzie ciężki... Szanujemy każdego rywala, ale nie możemy podchodzić z bojaźnią. Jakbyśmy się mieli bać, to do Rosji byśmy nie jechali - zaznacza Rybus, który nie pokusił się o postawienie celu na mistrzostwa świata.

- Koncentrujemy się tylko na pierwszym meczu i na niczym innym. Nie wybiegamy w przyszłość - podkreśla.

Z Warszawy PJ, KO

Zdjęcie Robert Lewandowski (L) i Maciej Rybus (P) cieszą się z gola / Jakub Kaczmarczyk / PAP