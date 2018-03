Polska - Nigeria 0-1. Adam Nawałka: Porażka boli

- Przegraliśmy mecz mimo tego, że stworzyliśmy sobie więcej sytuacji do strzelenia gola. To boli, ale nie zamierzamy załamywać rąk - powiedział na konferencji prasowej Adam Nawałka.

- Już wcześniej przygotowaliśmy plan, aby sprawdzić nowe ustawienie trójką obrońców i dać szansę piłkarzom, którzy wyróżniali się w naszej lidze. Porażka boli, ale nie zasłużyliśmy na nią. Mieliśmy więcej szans i okazji do tego, aby strzelić gola. Cieszy to, że stwarzaliśmy sytuacje. Wiem, że nie strzeliliśmy gola od trzech meczów, ale nie spuszczamy głowy. Szczegółowo będziemy analizować grę wszystkich zawodników. Ogólnie mówiąc, chcieliśmy przetestować szerszą grupę zawodników. Rafał Kurzawa czy Przemek Frankowski zaprezentowali się z dobrej strony - powiedział Nawałka.



- Będę rozmawiał z trenerem Michniewiczem. Dawid Kownacki jest w takim okresie swojej kariery, że potrzebuje dużej liczby spotkań. Chciałem sprawdzić, jak prezentuje się w otoczeniu bardzo dobrych zawodników. Decyzji jeszcze nie podjąłem, ale jest spora szansa, że "wypożyczę" go do kadry młodzieżowej.



- Przed zgrupowaniem w planach mieliśmy przetestowanie ustawienia trójką obrońców jak i przetestowanie gry czterema defensorami. Decyzja co do składu na Koreę nie została jeszcze podjęta, bo nie wiem, którzy piłkarze będą do dyspozycji - dodał trener Polaków.



Wcześniej spotkanie ocenił trener Nigeryjczyków Gernot Rohr. - To był dobry mecz z wymagającym przeciwnikiem. Mieliśmy trochę szczęścia. Polska miała dużo szans, nam się poszczęściło. Wygraną zagwarantowała nam indywidualna akcja Mosesa, który wypracował rzut karny. Byliśmy dobrze zorganizowani, choć nie brakowało nam problemów zwłaszcza po rzutach rożnych czy wolnych. Kiepsko też wyglądały nasze skrzydła. Kilku zawodników pokazało hart ducha, zwłaszcza nasz młody bramkarz Francis Uzoho, dla którego dzisiejszy występ był debiutem - powiedział szkoleniowiec.

