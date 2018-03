Polska - Nigeria. Kapitana Obi Mikel nie zagra z Polską

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Nigerii John Obi Mikel najprawdopodobniej nie zagra w piątkowym meczu towarzyskim z Polską we Wrocławiu. Pomocnik Tianjin Teda musiał zostać w Chinach, aby zająć się formalnościami związanymi z przedłużeniem pozwolenia na pracę.

Zdjęcie Obi Mikel (z lewej) /PIUS UTOMI EKPEI /AFP

"Wszyscy mieliśmy nadzieję, że upora się z tym na czas i przyleci do Polski. Ale teraz wygląda na to, że nie zdąży" - mówił we wtorek administrator drużyny narodowej Dayo Enebi Achor.



Z Polską nie zagrają także kontuzjowany pomocnik Trojan Oghenekaro Etebo oraz napastnik Junior Ajayi, który nie uzyskał wizy i poleci prosto do Londynu na towarzyskie spotkanie z Serbią.

Nigeryjczycy zakwaterowani są we wrocławskim hotelu Radisson Blu. We wtorek odbyli dwa treningi, tyle samo zaplanowano na środę. W czwartek ma się odbyć jeden. Spotkanie rozpocznie się o 20.45 w piątek.

