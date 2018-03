Polska - Nigeria. Michał Pazdan: Skupiam się na grze w reprezentacji

- Widzę, że dostaję najtrudniejsze pytania - roześmiał się Michał Pazdan, gdy został zapytany o swoją formę z ostatnich tygodni podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski. Środkowy obrońca stwierdził, że obecnie koncentruje się wyłącznie na spotkaniu z Nigerią.

Zdjęcie Jakub Świerczok (z lewej) i Michał Pazdan (z prawej) podczas treningu reprezentacji /fot. Paweł Relikowski/Polska Press /East News

Obaj stoperzy uczestniczący w konferencji - Michał Pazdan i Thiago Cionek - zostali zapytani o to, jak czują się w systemie z trójką środkowych obrońców. Niewykluczone bowiem, że Adam Nawałka będzie chciał po raz kolejny przetestować takie ustawienie.



- Nigdy nie grałem z trójką obrońców, ale patrząc na ostatnie treningi nadrobiłem zaległości i nie widzę większych różnic z obecnym ustawieniem, jestem w stanie się przystosować - powiedział Michał Pazdan.

- W klubie gramy trójką obrońców, taki wariant tylko powiększa nasze możliwości. Czy to od początku, czy w trakcie meczu, trener może zdecydować się zastosować taki zabieg - skomentował Thiago Cionek.

Michał Pazdan unikał odpowiedzi, gdy został poproszony o ocenę swojej ostatniej dyspozycji.



- Widzę, że dostaje najtrudniejsze pytania - roześmiał się obrońca Legii - Po prostu przyjechałem na reprezentację w bardzo dobrym nastroju. Wiadomo jaka jest sytuacja w klubie, ale teraz skupiam się na tym co mam do zrobienia na zgrupowaniu - skomentował defensor.



- To normalne, że przyjeżdża ktoś nowy, pozostaje się cieszyć, że jest rywalizacja - w ten sposób Pazdan ocenił obecność debiutantów na zgrupowaniu.

Cionek został zapytany także o niedawny transfer, kiedy to zmienił Palermo na SPAL.



- Mój kontrakt z Palermo kończył się w czerwcu, więc nie było trudno namówić władze klubu na moje odejście. Rozmawiałem z kilkoma klubami i zdecydowałem się na powrót do Serie A. Myślę, że to dobry ruch. Gram regularnie z najlepszymi piłkarzami, ostatnio dobrze nam idzie, wygląda to obiecująco - powiedział obrońca z brazylijskimi korzeniami.

Jednocześnie przyznał też, że przed kilkoma tygodniami miał przerwę w treningach spowodowaną kontuzją oka.



- Miałem problem z siatkówką oka, zrobiła się w niej mała dziura. Była konieczna operacja laserowa. Była szybka i prosta, ale musiałem pozostać dwa tygodnie poza treningiem. Teraz jest już wszystko w porządku - zakończył Cionek.

Początek meczu Polska - Nigeria w piątek 23 marca o godzinie 20.45.