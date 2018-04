Powrót Błaszczykowskiego nie pomógł. VfL Wolfsburg - Hamburger SV 1-3

Komplikuje się sytuacja Wolfsburga w tabeli Bundesligi. W sobotę "Wilki" przegrały u siebie z również walczącym o utrzymanie Hamburger SV 1-3. Pierwszy raz od wielu miesięcy w ligowym meczu zagrał Jakub Błaszczykowski. Polak od razu wskoczył do wyjściowego składu.

174 dni czekał na kolejny mecz w Bundeslidze Błaszczykowski. Po pobycie w Płocku, gdzie doświadczony skrzydłowy wracał do pełni sił po urazie pleców, znalazł się on w wyjściowym składzie "Wilków" na niezwykle ważny mecz z Hamburger SV. Obie drużyny cały czas walczą o utrzymanie. Przed 32. kolejką tuż nad kreską był Wolfsburg.

Błaszczykowski przez trenera Bruno Labbadię ustawiony był na prawym skrzydle. Spotkanie pechowo rozpoczęło się dla gracza gospodarzy Marcela Tisseranda, który już w 12. minucie musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Zastąpił go Riechedly Bazoer.

Do 43. minuty utrzymywał się wynik bezbramkowy, a spotkanie należało do bardzo wyrównanych. Finisz pierwszej połowy należał jednak zdecydowanie do gości.



Bohaterem ostatnich minut przed zejściem na przerwę był Tatsuya Ito. Japończyk najpierw wywalczył rzut karny, którego na gola zamienił Bobby Wood, a następnie idealne zacentrował piłkę na głowę Lewisa Holtby’ego i ekipa z Hamburga prowadziła 2-0.

Kwadrans przed końcem za Błaszczykowskiego wszedł Yunus Malli. Pomimo niekorzystnego rezultatu, występ Polaka trzeba uznać za przyzwoity. Na pewno po skrzydłowym nie było widać tak długiej przerwy w grze.

Chwilę po opuszczeni boiska przez Polaka "Wilki" złapały kontakt. Niezbyt precyzyjny i dość lekki strzał z rzutu wolnego oddał Josip Brekalo. Wystarczyło to, by zaskoczyć Juliana Pollersbecka. Bramkarz HSV w tej sytuacji powinien zachować się zdecydowanie lepiej.

W doliczonym czasie gry sędzia podyktował drugą jedenastkę dla gości. Strzał Filipa Kosticia obronił Koen Casteels, ale wobec dobitki Luki Waldschmidta był już bez szans. 21-letni Niemiec ustalił wynik spotkania.

Porażka mocno komplikuje sytuację "Wilków" w tabeli. Jeśli w niedzielę Mainz zdobędzie choćby punkt w meczu z RB Lipsk, zepchnie drużynę Błaszczykowskiego na miejsce, które oznacza grę w barażach o utrzymanie. Tymczasem Hamburger SV kolejny raz ma szanse w dramatycznych okolicznościach uniknąć spadku.

Wolfsburg - Hamburger SV 1-3 (0-2)

Bramki: 0-1 Wood (43. z karnego), 0-2 Holtby (45.), 1-2 Brekalo (78.), 1-3 Waldschmidt (90.).

